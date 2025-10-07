Einige unachtsame Besucher gefährden Pattayas Strände trotz zahlreicher Mülleimer

PATTAYA, Thailand – Mit Beginn der Hochsaison ziehen Pattayas Strände wieder mehr Besucher an als je zuvor. Doch die Stadtbehörden schlagen Alarm: Eine kleine Gruppe unachtsamer Menschen, die ihren Müll einfach liegen lässt, droht das Urlaubserlebnis für alle zu verderben. Offizielle Stellen betonen, dass Speisen- und Getränkereste ordnungsgemäß entsorgt werden müssen – wer dies unterlässt, schadet der Umwelt, der Tierwelt und dem Ruf Pattayas als führendes Touristenziel. Zeugen solcher Verstöße werden aufgefordert, diese über die städtische Hotline 1337 (Thai und Englisch) zu melden.



Trotz wiederholter Warnungen berichten Anwohner weiterhin täglich von Müll auf dem Strand. „Sie kaufen Essen, essen es und gehen einfach weg – der Abfall bleibt im Sand liegen“, sagte eine Anwohnerin, die regelmäßig am frühen Morgen den Strand besucht. „Es sind nur wenige, aber ihre Nachlässigkeit zerstört die Sauberkeit, die Hunderte andere aufrechterhalten wollen.“ In den sozialen Medien äußern viele ihren Ärger: „Unglaublich – ein paar Gedankenlose verderben alles für die anderen“, heißt es dort. „Die Kameras sind nicht umsonst da – Bußgelder müssen endlich durchgesetzt werden.“

Laut Stadtverwaltung stehen Pattayas Strände ohnehin unter Druck, da in den kommenden Monaten deutlich mehr Touristen erwartet werden. Sauberkeit sei nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern auch der öffentlichen Gesundheit und des Komforts für Besucher und Einheimische. Zurückgelassene Abfälle – von Plastikbehältern bis zu Essensverpackungen – locken Ungeziefer an, verschmutzen das Meer und schaden dem internationalen Image der Stadt. Trotz zahlreicher Mülleimer entlang der Promenaden und öffentlichen Bereiche ignorieren manche Besucher diese Einrichtungen weiterhin.







Die Behörden appellieren daher an alle, das einfache Prinzip zu befolgen: „Was du mitbringst, nimm auch wieder mit – und entsorge es richtig.“ Wer dagegen verstößt, riskiert Bußgelder, da die Stadt in der Hochsaison ihre Überwachung verstärkt. Schon ein kleiner Teil von Rücksichtslosen könne das zerstören, was tausende Besucher und Einwohner täglich schätzen.

Pattayas Strände können sauber, sicher und einladend bleiben – aber nur, wenn alle Verantwortung übernehmen. Die Stadt ruft daher zu gemeinsamer Mithilfe auf: Jeder soll Vorbild sein, Müll vermeiden und Fehlverhalten melden.



































