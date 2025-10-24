Warnung vor starkem Wind für Pattaya-Besucher – Südthailand erwartet heftige Regenfälle

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Meteorologische Behörde hat vor heftigen bis sehr heftigen Regenfällen in Teilen Südthailands gewarnt, während im Norden und in den Zentralregionen kühlere Temperaturen und starker Wind erwartet werden.

Die starken Niederschläge im Süden werden durch eine Monsuntrog-Zone verursacht, die über die zentralen südlichen Provinzen zieht, in Kombination mit dem Nordostmonsun, der derzeit den Golf von Thailand und die südlichen Gebiete abdeckt. Bewohner der Provinzen Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla und Pattani werden aufgefordert, sich vor Gewittern, Sturzfluten und überfluteten Straßen in Acht zu nehmen. Auch Seefahrer sollten Vorsicht walten lassen, da die Wellen in der Andamanensee und im Golf von Thailand bis zu einem Meter hoch werden können – in Gewittergebieten sogar über zwei Meter.

In den nördlichen und nordöstlichen Regionen sorgt ein mäßiges Hochdruckgebiet aus China für kühlere Morgenstunden und windige Bedingungen. Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, sich auf das wechselhafte Wetter und die niedrigeren Temperaturen einzustellen.

Für Touristen in Pattaya und anderen östlichen Küstenorten bleibt das Wetter größtenteils trocken, allerdings ist mit stärkeren Winden als üblich zu rechnen. Besucher sollten Outdoor-Aktivitäten entsprechend planen und aktuelle Wetterberichte verfolgen, insbesondere bei Strandbesuchen oder Ausflügen zu nahegelegenen Inseln.







Unterdessen wird der Tropensturm Fengshen, der sich derzeit über dem nördlichen Südchinesischen Meer befindet, voraussichtlich am Donnerstag (23. Oktober) im zentralen Vietnam auf Land treffen und sich danach rasch abschwächen. Für Thailand besteht keine unmittelbare Gefahr.



































