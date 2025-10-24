Japanischer Tourist soll Friseurin in Pattaya belästigt haben – Video löst Empörung aus

PATTAYA, Thailand – Ein virales Überwachungsvideo aus einem Friseursalon in der Soi 13/2 hat landesweite Empörung ausgelöst: Darin ist zu sehen, wie ein japanischer Tourist einer thailändischen Friseurin den Rock anhebt. Der Vorfall ereignete sich am 19. Oktober gegen 13:58 Uhr.

Laut Salonbesitzerin Kanokkarn Sriworakul (34) betraten vier offenbar betrunkene japanische Männer den Laden, einer ließ sich die Haare schneiden, während die anderen Bier tranken. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie lachten, Gesten machten und schließlich einer der Männer den Rock der Friseurin anhob – eine Szene, die online Empörung hervorrief.

„Ich war schockiert und wütend, blieb aber ruhig, um den Haarschnitt zu Ende zu bringen“, sagte Kanokkarn. „Danach erklärte ich ihnen, dass ihr Verhalten respektlos und unangebracht war.“ Die Männer lachten, entschuldigten sich kurz, zahlten 350 Baht und verließen den Laden.

Die Polizei bestätigte, dass der Vorfall unter §388 des thailändischen Strafgesetzbuchs fällt – eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Baht. Der Haupttäter erschien inzwischen auf der Polizeiwache, um sich zu entschuldigen. Eine persönliche Aussprache steht noch aus, da Kanokkarn derzeit verreist ist.







Der Fall löste in sozialen Medien heftige Reaktionen aus. Viele Thais forderten strengere Maßnahmen gegen respektloses Verhalten ausländischer Besucher. Kommentare wie „Touristen ohne Manieren“ und „Schande für ihr Land“ spiegelten die Stimmung wider.



































