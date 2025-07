Warnung an Pattayas Eltern vor Gefahr durch Greifautomaten nach Unfall in den USA

PATTAYA, Thailand – Ein harmloser Einkaufsbummel kann schnell zum ernsten Schrecken werden, wenn Eltern nicht aufpassen: Lokale Behörden warnen Eltern in Pattaya davor, kleine Kinder in der Nähe von Greifautomaten genau im Auge zu behalten. Anlass ist ein aktueller Vorfall in den USA, bei dem ein Kleinkind in einem der beliebten Spielautomaten stecken blieb.

Der Zwischenfall ereignete sich am 7. Juli in Mason, Ohio. Überwachungsvideos aus einem Einkaufszentrum zeigen, wie ein neugieriger dreijähriger Junge einen Greifautomaten voller Plüschtiere inspiziert. Fasziniert von der Öffnung, durch die die Preise herausfallen, beugt sich das Kind nach unten – und schafft es irgendwie, sich durch diese Öffnung hindurch in den Automaten hineinzuzwängen. Dort bleibt es zwischen den Kuscheltieren stecken.







Die Rettungskräfte wurden schnell alarmiert, rückten umgehend aus und brachten den Automaten vorsichtig zu einem nahegelegenen Geschäft. Dort öffneten sie die Rückwand und befreiten den Jungen unversehrt. Er konnte anschließend zu seinem Vater zurückkehren.

Obwohl das Kind unverletzt blieb, ist dieser Vorfall eine deutliche Mahnung, wie schnell sich harmloses Spiel in Gefahr verwandeln kann – vor allem bei kleinen Kindern, die von den bunten Lichtern und verlockenden Preisen angezogen werden.

In Pattaya, wo Einkaufszentren, Spielhallen und Freizeitbereiche weit verbreitet sind, finden sich Greifautomaten an vielen Orten. Die Behörden rufen Eltern eindringlich dazu auf, wachsam zu bleiben und Kinder niemals unbeaufsichtigt an solchen Automaten spielen zu lassen.

„Greifautomaten wirken harmlos, aber ihre Öffnungen sind oft groß genug, dass Kleinkinder hindurchschlüpfen können“, so ein offizieller Vertreter aus Pattaya. „Einmal drin, sind sie gefangen, verängstigt und in Gefahr.“



Sicherheitstipps für Eltern:

Kleine Kinder in Einkaufszentren und Spielhallen stets beaufsichtigen.

Kinder niemals Hände, Kopf oder Körperteile in die Preisöffnung stecken lassen.

Bei einem Vorfall sofort Sicherheitspersonal oder Notdienste verständigen – nicht selbst versuchen, den Automaten gewaltsam zu öffnen.

Eine besorgte Mutter aus Pattaya bringt es auf den Punkt: „Wir haben alle schon Kinder gesehen, die nach einem Spielzeug greifen – aber dass sie tatsächlich hineinklettern, daran hat niemand gedacht.“

In einer Stadt voller Lichter und Ablenkungen ist diese Warnung wichtig: Spaß und Sicherheit müssen immer Hand in Hand gehen.