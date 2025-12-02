Vorarbeiter stürzt sieben Meter am Aussichtspunkt von Laem Chabang während Zahltagsfeier – schwere Verletzungen

PATTAYA, Thailand – Ein 46-jähriger Vorarbeiter eines großen Bauunternehmens hat sich schwer verletzt, nachdem er an einem Meeres-Aussichtspunkt in Laem Chabang ausrutschte und etwa sieben Meter in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte mussten eine anspruchsvolle Bergungsaktion durchführen, um ihn sicher nach oben zu bringen.







Gegen 23:30 Uhr am 29. November 2025 erhielten Beamte der Polizeiwache Laem Chabang im Bezirk Sriracha, Provinz Chonburi, einen Notruf, wonach ein Mann vom Aussichtspunkt des Restaurants „Sudtangrak“ in Moo 3, Unterbezirk Thung Sukhla, abgestürzt sei. Rettungseinheiten der Sawang Prateep Sriracha Foundation trafen umgehend ein und fanden den Verletzten rund sieben Meter unterhalb des Viewpoints.

Bei dem Opfer handelt es sich um Herrn Hanwattanachai Santad, der sichtlich unter Schmerzen lag. Die Rettungskräfte mussten sich die steile Böschung hinabseilen und benötigten etwa 15 Minuten, um ihn sicher nach oben zu bringen. Herr Hanwattanachai erlitt eine Kopfplatzwunde, eine Schnittverletzung an der Lippe sowie Verletzungen am rechten Knie und Fuß. Er stand zum Zeitpunkt des Unfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in das Vibhavadi Hospital Laem Chabang gebracht.







Augenzeugen berichteten, dass der Mann seit etwa 16:00 Uhr nach Feierabend gemeinsam mit Freunden Alkohol konsumiert hatte. Als die Gruppe sich auf den Heimweg vorbereitete, ging er noch einmal zum Aussichtspunkt hinaus, rutschte aus und stürzte. Glücklicherweise alarmierten Umstehende sofort die Rettungskräfte, sodass schnell Hilfe geleistet werden konnte.



































