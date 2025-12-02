Neuer stellvertretender Bürgermeister von Pattaya beginnt Amtszeit mit Segenszeremonie

PATTAYA, Thailand – Damrongkiat Pinijkarn hat am 1. Dezember offiziell seine Amtszeit als neuer stellvertretender Bürgermeister von Pattaya angetreten. Grundlage ist die Pattaya City Order 7019/58 vom 6. November 2025, erlassen gemäß den Paragraphen 48 und 58 des Pattaya City Administration Act B.E. 2542.

Bevor er seine offiziellen Aufgaben aufnahm, nahm Damrongkiat an einer traditionellen Segenszeremonie am König-Taksin-Denkmal teil. Zudem erwies er den Schutzgeistern der Stadt seine Reverenz, darunter den lokalen Gottheiten und Ahnenschreinen vor dem Rathaus von Pattaya – ein symbolischer Schritt für einen glückverheißenden Amtsbeginn.







Der neue stellvertretende Bürgermeister wird eng mit dem Bürgermeister von Pattaya zusammenarbeiten, um zentrale städtische Projekte voranzubringen und die Effizienz der Verwaltung sowie die Servicequalität für die Bürger zu verbessern. Stadtbeamte betonten, dass seine Ernennung die administrative Aufsicht stärken und Pattayas laufende Entwicklungsinitiativen unterstützen wird.







Die Berufung ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Stadt, Kontinuität in der Verwaltung zu gewährleisten und die Umsetzung prioritärer Programme sicherzustellen – sowohl im Hinblick auf die Bedürfnisse der Einwohner als auch auf tourismusbezogene Projekte. Damrongkiats Amtszeit begann offiziell am Montag und wird ihn aktiv in strategische Planungen und operative Verwaltungsaufgaben einbinden, gemeinsam mit dem Führungsteam der Stadt.

Die Zeremonie und der formelle Amtsantritt unterstreichen Pattayas Mischung aus Tradition und moderner Verwaltungskultur und verdeutlichen das Bestreben der Stadt, kulturelles Erbe zu wahren und zugleich ihre administrativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.



































