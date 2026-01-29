Vom Motorradlärm zur Beinahe-Tragödie Stuhlattacke schürt Sicherheitsängste im Raum Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein Nachbarschaftsstreit wegen lauten Motorradlärms ist in der Provinz Chachoengsao am 28. Januar in Gewalt eskaliert. Ein älterer Mann soll dabei einen jungen Motorradfahrer mit einem Holzstuhl angegriffen haben. Der Vorfall unterstreicht wachsende Sorgen darüber, dass Anwohner zunehmend versuchen, Konflikte selbst und mit Gewalt zu lösen.

Der Vorfall ereignete sich in der Soi Saeng Prateep (Thung Ma Maen), Moo 8, im Unterbezirk Khlong Luang Phaeng des Bezirks Mueang. In einem später in sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie ein oberkörperfreier Mann vor seinem Haus sitzt und plötzlich einen Holzstuhl auf ein vorbeifahrendes Motorrad schleudert. Der Fahrer konnte im letzten Moment ausweichen und entging nur knapp einem schweren Unfall.







Frau Rungnapa (37), die Schwester eines der Beteiligten, erklärte, der Konflikt habe begonnen, als der Mann, identifiziert als Herr Krung, ihre Eltern vor deren Haus beschimpfte. Er habe sich über angeblich laut aufheulende Motorräder von Jugendlichen in der Gegend beklagt. Als ihr jüngerer Bruder nach Hause kam und die Situation hinterfragte, sei die Auseinandersetzung eskaliert und in Handgreiflichkeiten übergegangen.

Nach Angaben von Rungnapa ist ihr Bruder von kleiner Statur und wurde zunächst angegriffen. Ein Freund, der schlichten wollte, sei ebenfalls geschlagen worden, woraufhin sich der Streit zu einer größeren Auseinandersetzung ausweitete, bevor sich beide Seiten trennten.

Der im Video festgehaltene Stuhlwurf richtete sich gegen Herrn Phum (21), der mit seinem Motorrad auf dem Weg zu einem nahegelegenen Geschäft war. Er sagte, es habe zu diesem Zeitpunkt keine vorherige Auseinandersetzung gegeben und er habe den Mann nicht provoziert. Beim Vorbeifahren habe Herr Krung plötzlich einen Stuhl aufgenommen und nach ihm geschleudert. Phum wich aus, erlitt jedoch leichte Verletzungen an Arm und Schulter, als der Stuhl sein Motorrad traf.

Phum ließ sich medizinisch untersuchen und erstattete Anzeige bei der Polizei von Mueang Chachoengsao. Frau Rungnapa erklärte, sie habe das Video nicht veröffentlicht, um die Lage weiter anzuheizen, sondern um Hilfe zu suchen. „Wir leben in derselben Gasse. Jetzt fühlen wir uns jeden Tag unsicher. Wir haben Angst, dass unser Auto beschädigt wird oder Schlimmeres passiert“, sagte sie und forderte ein Eingreifen der Behörden, bevor die Situation weiter eskaliert.





Behörden und Gemeindevertreter warnen seit Längerem davor, Alltagskonflikte mit Gewalt zu lösen. Ähnliche Vorfälle wurden auch in Pattaya und den umliegenden Gebieten gemeldet, wo Streitigkeiten über Lärm, Parken oder geringfügige Verkehrsprobleme in Übergriffe, Sachbeschädigungen und schwere Verletzungen mündeten.

Die Polizei betont, dass Konflikte über rechtliche Wege und Vermittlung gelöst werden sollten – nicht durch Selbstjustiz. Das Werfen von Gegenständen auf fahrende Fahrzeuge könne leicht tödliche Folgen haben, nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für unbeteiligte Dritte.

(Fotos: Khao Sod)



































