Behörden sammeln Fledermausproben in Pattaya zur Untersuchung auf Nipah-Virus

PATTAYA, Thailand – Beamte des thailändischen Nationalparks-, Wildtier- und Pflanzenschutzamtes haben gemeinsam mit Fachkräften für Seuchenprävention und Tiermedizin der Stadt Pattaya eine Feldaktion zur Entnahme von Fledermausproben im Gebiet Naklua durchgeführt. Die Maßnahme ist Teil der routinemäßigen Überwachung von Tierkrankheiten.







Der Einsatz folgte auf ein Koordinationstreffen am Dienstag, dem 27. Januar, an dem die Abteilung für Krankheitsprävention und -kontrolle der Stadt Pattaya, der kommunale Veterinärdienst, das Gesundheitsamt des Bezirks Banglamung, das Viehzuchtamt Banglamung sowie das regionale Büro 6 des Nationalparkamtes in Sri Racha teilnahmen. Dabei einigten sich die beteiligten Behörden auf gemeinsame Maßnahmen zur Entnahme biologischer Proben von Flughunden, die seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Naklua Soi 18/1 leben.

Am frühen Morgen des 28. Januar, gegen 5.00 Uhr, sammelten die Einsatzkräfte Urin- und Kotproben der Tiere vor Ort. Die Proben wurden anschließend an das Eastern Veterinary Research and Development Center übermittelt, wo sie im Labor auf das Nipah-Virus untersucht werden.





Die Behörden erklärten, dass die Ergebnisse nach Abschluss der Tests an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden. Gleichzeitig betonten sie, dass es sich um eine Standardmaßnahme im Rahmen der Gesundheitsüberwachung handelt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Wildtiere nicht zu stören und den Kontakt mit Fledermäusen sowie deren Ausscheidungen zu vermeiden.



































