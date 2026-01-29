Indischer Tourist gibt verlorenes iPhone an chinesische Besucher zurück

PATTAYA, Thailand – Zwei chinesische Touristen konnten ihr verlorenes iPhone 16 dank der ehrlichen Hilfe eines indischen Touristen sowie der schnellen Koordination durch die Touristenpolizei Pattaya und das Tourist Assistance Center (TAC) wieder in Empfang nehmen.

Der Vorfall ereignete sich am 28. Januar, als die chinesischen Besucher bemerkten, dass sie ihr iPhone 16 in einem Bolt-Fahrzeug vergessen hatten, mit dem sie zum Laem-Bali-Hai-Pier unterwegs gewesen waren. Aus Sorge um wichtige persönliche Daten und Reisedokumente wandten sie sich umgehend an die Touristenpolizei.







Streifenbeamte der Touristenpolizei konnten in Zusammenarbeit mit den TAC-Mitarbeitern das Mobiltelefon rasch lokalisieren. Dabei stellte sich heraus, dass es von einem indischen Touristen gefunden worden war, der später mit demselben Fahrzeug gefahren war. Der Finder kooperierte uneingeschränkt mit den Behörden und erklärte sich bereit, das Gerät zurückzugeben.

Das iPhone wurde den rechtmäßigen Besitzern sicher übergeben. Die chinesischen Touristen zeigten sich erleichtert und bedankten sich sowohl bei dem indischen Touristen als auch bei den beteiligten Beamten für die schnelle und professionelle Unterstützung.





Die Polizei betonte, dass der Fall die positive Zusammenarbeit zwischen internationalen Besuchern unterstreiche und Pattayas Ruf als touristenfreundliche Stadt stärke, in der verlorene Gegenstände dank guter Koordination und gegenseitigem Vertrauen erfolgreich wiedergefunden werden können.



































