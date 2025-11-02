Verzweifelte Frau stürzt nach Streit mit Partnerin vom fünften Stock in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein Beziehungsstreit endete tragisch, als eine Frau in Pattaya vom fünften Stock eines Geschäftsgebäudes stürzte. Gegen 23:06 Uhr am 30. Oktober erhielt das Rettungszentrum Sawang Boriboon Pattaya einen Notruf über eine Person, die auf der South Pattaya Road von einem Gebäude gefallen war.

Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie eine 25-jährige Frau, identifiziert als Ms. Jeab (Alias), mit schweren Verletzungen hinter dem Gebäude liegend. Sie wurde sofort erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.







Zeugin Ms. Meow (29, Alias) berichtete, der Vorfall habe sich nach einem heftigen Streit zwischen Jeab und ihrer tomboy Partnerin ereignet. Nach dem Streit habe Jeab allein auf dem Balkon gesessen, sei dann auf die Brüstung geklettert und habe sich am Geländer festgehalten, bevor sie schließlich hinabstürzte.

Ms. Meow habe noch versucht, sie festzuhalten, konnte den Sturz jedoch nicht verhindern.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.



































