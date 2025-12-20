AOT weist Berichte aus Kambodscha zurück und bekräftigt internationale Passagierstandards

PATTAYA, Thailand – Airports of Thailand Plc (AOT) hat Berichte kambodschanischer Medien als irreführend zurückgewiesen und betont, dass es keine Fälle von verlorenem Passagiergepäck gegeben habe. Die Passagierdienste an den Flughäfen in Bangkok entsprächen vollständig internationalen Standards, teilte das Unternehmen mit.







Die Klarstellung erfolgte nach Medienberichten vom 18. Dezember, wonach die kambodschanische Botschaft in Frankreich angeblich eine Reisewarnung für Transitpassagiere über Bangkoks Flughäfen ausgesprochen habe. In diesen Berichten wurde behauptet, europäische Reisende würden bei der Durchreise durch Thailand unangemessen und übermäßig kontrolliert. Genannt wurden unter anderem langwierige Befragungen, unzumutbare Nachweise zur finanziellen Situation, detaillierte Prüfungen von Unterkunftsbuchungen in Kambodscha sowie vermisstes Gepäck.

In einer Stellungnahme bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für effiziente Passagierdienste bei gleichzeitiger Gewährleistung von Luftfahrtsicherheit und -sicherheit nach internationalen Maßstäben. AOT verwies auf bestehende Gepäckverfolgungssysteme sowie Mechanismen zur Bearbeitung von Passagierbeschwerden, um einen reibungslosen, fairen und effektiven Reiseablauf sicherzustellen.



„Als Tor zu Thailand ist AOT verpflichtet, das Reisen zu erleichtern und zugleich Sicherheit und Schutz gemäß globalen Luftfahrtstandards zu gewährleisten“, heißt es in der Erklärung. Zudem erklärte sich AOT bereit, mit relevanten nationalen und internationalen Stellen zusammenzuarbeiten, um Missverständnisse auszuräumen und das internationale Vertrauen in Thailands Luftverkehrssystem weiter zu stärken.

Darüber hinaus bestätigte AOT, dass alle sechs von dem Unternehmen betriebenen Flughäfen strikt nach festgelegten Sicherheits- und Betriebsverfahren für Passagiere und Gepäck arbeiten. Diese Verfahren würden regelmäßig überprüft und gemäß den Standards der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) zertifiziert und deckten sowohl die Flugsicherheit als auch die Luftsicherheit ab. (TNA)



































