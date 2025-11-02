Thailändische Wirtschaft zeigt leichte Erholungstendenzen – Baht fällt weiter gegenüber dem US-Dollar, meldet Zentralbank

PATTAYA, Thailand – Die Bank of Thailand (BOT) meldete am 31. Oktober, dass die thailändische Wirtschaft im September leichte Anzeichen einer Erholung gezeigt habe, obwohl das Wachstum im dritten Quartal im Vergleich zum vorangegangenen Quartal verlangsamt war.

Laut Pranee Suthasri, leitende Direktorin der Abteilung für makroökonomische Politik bei der BOT, bleibe der Arbeitsmarkt stabil, mit weitgehend unveränderten Beschäftigungszahlen unter den Versicherten der Sozialversicherung Sektion 33 sowie im Dienstleistungssektor. Lediglich Restaurants und das Baugewerbe hätten einen Rückgang verzeichnet, was auf die Schwäche im Immobiliensektor zurückzuführen sei. Auch die Anträge auf Arbeitslosengeld seien weitgehend konstant geblieben.



Im Oktober zeigte der thailändische Baht eine deutliche Abschwächung gegenüber dem US-Dollar, nachdem er zuvor von einer Verbesserung der innenpolitischen Lage profitiert hatte. Die erneute Stärkung des US-Dollars, bedingt durch anhaltende Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie durch Schwankungen am globalen Goldmarkt, habe laut BOT maßgeblich zur jüngsten Abwertung des Baht beigetragen.







Mit Blick auf die kommenden Monate erwartet die Zentralbank eine schrittweise wirtschaftliche Erholung, die durch zunehmende Industrieproduktion, stärkere Elektronikexporte und weiteres Wachstum im Tourismussektor gestützt werde. Auch staatliche Konjunkturmaßnahmen würden die Binnennachfrage beleben.

Allerdings, so Pranee weiter, hänge das Ausmaß der Erholung von mehreren Faktoren ab – insbesondere von der Leistung des verarbeitenden Gewerbes, den Auswirkungen der US-Steuerpolitik sowie von der Wirksamkeit der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der thailändischen Regierung in den kommenden Monaten.



































