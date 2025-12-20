Pattaya verwarnte ausländischen Mann nach Nacktbad am öffentlichen Strand

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Pattaya schritten am 19. Dezember ein, nachdem sie einen ausländischen Mann dabei entdeckt hatten, wie er nackt am Pattaya Beach schwamm. Der Strand ist ein öffentlicher Bereich, der regelmäßig von Touristen, Familien und Kindern besucht wird.

Städtische Beamte führten eine Kontrolle vor Ort durch und erteilten dem Mann eine mündliche Verwarnung. Er wurde angewiesen, sich entsprechend den örtlichen Vorschriften und den geltenden Standards der öffentlichen Sittlichkeit angemessen zu kleiden. Da der Vorfall durch Aufklärung und Kooperation des Betroffenen geklärt werden konnte, wurden keine rechtlichen Schritte eingeleitet.







Die Behörden betonten, dass der Pattaya Beach ein gemeinsam genutzter öffentlicher Raum für Menschen aller Altersgruppen sei, einschließlich Familien mit Kindern, und dass Nacktheit in solchen Bereichen bei anderen Unbehagen auslösen könne. Zudem wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass Pattaya kein ausgewiesener Nacktbadestrand ist, und forderten alle Besucher auf, lokale Gepflogenheiten und Gesetze zu respektieren.





Der Vorfall sorgte in den sozialen Medien für zahlreiche Reaktionen, wobei viele Anwohner und Strandbesucher mit humorvollen und überraschten Kommentaren reagierten. Stadtvertreter erinnerten jedoch daran, dass ein angemessenes Verhalten in öffentlichen Touristenbereichen wesentlich sei, um das Image Pattayas zu wahren.



































