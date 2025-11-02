PATTAYA, Thailand – Chinas Präsident Xi Jinping hat den thailändischen Premierminister Anutin Charnvirakul für seine klare Haltung gegen die Legalisierung von Casinos gelobt. Dabei betonte Xi, dass China sich nicht in Thailands Innenpolitik einmischen, jedoch chinesische Touristen davon abhalten werde, ausschließlich zum Glücksspiel nach Thailand zu reisen.

Die Gespräche fanden am Freitag, dem 31. Oktober, im Kolon Hotel in Gyeongju, Südkorea, im Rahmen der APEC Economic Leaders’ Week statt. Premierminister Anutin dankte Präsident Xi zudem für dessen Beileidsbekundung zum Tod Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, und kündigte an, die Botschaft des Mitgefühls an die thailändische Königsfamilie weiterzuleiten.



Anutin hob hervor, dass 2025 das 50-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Thailand und China markiert – ein Meilenstein, der eine Gelegenheit bietet, eine gemeinsame Vision für eine sichere und wohlhabende Zukunft zu gestalten. Präsident Xi bekräftigte Chinas Bereitschaft zur Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Tourismus und zwischenmenschliche Beziehungen.

Premierminister Anutin betonte darüber hinaus neue Kooperationsfelder in Innovation, Wissenschaft und Technologie, digitaler Wirtschaft, sauberer Energie und zukunftsorientierter Landwirtschaft. Auch die Cybersicherheit war ein zentrales Thema: Anutin bezeichnete Cyberkriminalität als nationale Priorität Thailands und begrüßte Chinas Bereitschaft, bei der Prävention und Bekämpfung digitaler Bedrohungen enger zusammenzuarbeiten.







Infrastrukturprojekte standen ebenfalls auf der Agenda, darunter die thailändisch-chinesische Eisenbahn und die zweite Thai–Lao-Freundschaftsbrücke (Nong Khai–Vientiane), die effiziente Schienenverbindungen zwischen China und Südostasien fördern soll.

Für Pattayas Tourismusbranche besonders wichtig: Premierminister Anutin bekräftigte, dass Thailand seine Wirtschaft nicht durch Casinos ankurbeln werde, sondern auf thailändisches Können, Produkte und Technologie setzen wolle. Präsident Xi lobte diese Haltung und erklärte, China respektiere Thailands souveräne Entscheidungen.

Diese Position folgt Anutins früherem Entschluss, das umstrittene „Entertainment Complex“-Gesetz endgültig zu stoppen, das Casinos legalisieren sollte. Das Vorhaben hatte massiven Widerstand aus der thailändischen Bevölkerung und von chinesischer Seite ausgelöst. Laut Anutin führte die Debatte im Juli zu einem Einbruch von über 90 % chinesischer Touristenzahlen, was Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel schwer traf. Durch den offiziellen Rückzug des Gesetzes will die Regierung nun das Vertrauen chinesischer Besucher zurückgewinnen und den Tourismus nachhaltig beleben.



Für Pattaya, traditionell ein beliebtes Reiseziel für chinesische Touristen, ist die Botschaft eindeutig: Casino-Tourismus ist keine Option mehr. Stattdessen soll die Stadt auf ihre Stärken in Sicherheit, Gastfreundschaft, Stränden, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischem Angebot setzen. Beamte sehen darin eine Chance, Pattaya als erstklassiges Lifestyle- und Freizeit-Reiseziel neu zu positionieren.

Im Bereich Handel wurden Fortschritte beim Verkauf von 500.000 Tonnen thailändischem Reis an China erzielt. Premierminister Anutin lud Präsident Xi zudem zur Mekong–Lan Chang-Konferenz in Thailand ein, um die regionale Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.





„Insgesamt verliefen die Gespräche in einer freundlichen und konstruktiven Atmosphäre“, sagte Premierminister Anutin. „Chinas Antworten zeigen einen positiven Wendepunkt, der die thailändisch-chinesische Kooperation wiederbelebt. Starke bilaterale Beziehungen beruhen auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt.“

Für Pattaya bleibt die zentrale Erkenntnis: Chinesische Touristen sind unverzichtbar, doch ihr Interesse muss sich von Glücksspiel hin zu Freizeit, Kultur und hochwertigen Erlebnissen verschieben. Mit guter Infrastruktur, Sicherheit und vielfältigen Attraktionen hat die Stadt die Chance, diesen wichtigen Markt auf nachhaltige Weise zurückzugewinnen – ohne die Risiken des Casino-Tourismus.



































