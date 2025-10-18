Unzufriedener Tourist stiehlt Spendenumschlag nach Massagevorfall in Pattaya

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des 17. Oktober wurde die Polizei von Pattaya zu einem Vorfall in einem Thai-Massagesalon in der Soi 5 an der Pattaya Beach gerufen. Mitarbeiter des Geschäfts konnten einen ausländischen Touristen festhalten, der versucht hatte, einen Spendenumschlag zu stehlen. Überwachungsvideos und Beweismaterial bestätigten den Diebstahl.







Nach Angaben des Personals hatte der 36-jährige Israeli den Salon für eine einstündige Thai-Massage aufgesucht. Nach der Behandlung zahlte er 300 Baht, wurde jedoch unzufrieden, als das Geschäft kurz darauf schließen wollte, und forderte sein Geld zurück. Als die Mitarbeiter dies ablehnten, reagierte der Mann wütend, griff nach einem Spendenumschlag, der auf einem Tisch lag – darin befanden sich Spenden von Mitarbeitern und Bekannten für einen örtlichen Tempel – und versuchte zu fliehen.

Die Angestellten reagierten sofort, riefen laut um Hilfe und wurden von in der Nähe wartenden Motorradtaxifahrern unterstützt. Gemeinsam gelang es ihnen, den Verdächtigen nach kurzer Verfolgung zu überwältigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Spendenumschläge, die der Mann in seiner Hose versteckt hatte. Daraufhin wurde die Polizei von Pattaya verständigt.



Die Stadtpolizei von Pattaya nahm den Verdächtigen in Gewahrsam und leitet nun ein Verfahren gemäß thailändischem Recht ein. Den Mitarbeitern wurde geraten, sämtliche Videoaufnahmen sowie die sichergestellten Umschläge zusammenzustellen, um eine formelle Anzeige gegen den Täter einzureichen.



































