Pattayas Bürgermeister bestätigt Kontrolle der Überschwemmungen, Wasserstände normalisieren sich schnell

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte, dass die Stadt aktiv an der Lösung ihrer Überschwemmungsprobleme arbeitet. Die meisten Vorfälle seien lediglich „vorübergehende Wasseransammlungen“ während starker Regenfälle, wobei sich die Wasserstände in der Regel innerhalb von zwei bis drei Stunden wieder normalisieren.







Das Entwässerungssystem der Stadt kann rund 70 Kubikmeter Wasser pro Stunde ableiten. Bei anhaltendem Regen von mehr als einer Stunde kann es in einigen Gebieten kurzfristig zu Überflutungen kommen, doch das Wasser fließt schnell wieder ab. Pattaya hat mehrere Projekte zur Hochwasserprävention umgesetzt, darunter strategische Entwässerungsleitungen von der Gemeinde Nong Prue bis zur Eisenbahnstraße. Die erste Projektphase ist bereits abgeschlossen, während die zweite Phase derzeit läuft und die Ableitung von Regenwasser aus dem Gebiet Khao Talo verbessern soll. Zusätzliche Arbeiten erfolgen entlang der Thepprasit Soi 9 und der Jomtien Beach Road.

Eine großflächige Lösung des Hochwasserproblems würde laut Stadtverwaltung über 35 Milliarden Baht erfordern. Dennoch hat Pattaya bereits mehr als 2 Milliarden Baht aus dem eigenen Haushalt investiert, um das Entwässerungssystem zu verbessern und langanhaltende Überschwemmungen zu verringern.

Bürgermeister Poramet rief zudem Einwohner und Touristen dazu auf, Verkehrsinformationen und Hochwasserwarnungen über das Online-System “line@pattaya connect” zu verfolgen und bei starkem Regen überflutete Straßen zu meiden, um Sachschäden zu verhindern. Verkehrsteams seien in bekannten Problemzonen im Einsatz, um Autofahrern bei der sicheren Durchfahrt zu helfen.



































