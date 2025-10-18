Riesenpython stirbt, nachdem sie versucht, eine Katze im Ganzen zu verschlingen – Vorfall in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die Katastrophenschutzbehörde von Pattaya erhielt am Abend des 16. Oktober gegen 19:00 Uhr Meldungen von Anwohnern über eine große Python, die zusammengerollt in einer grasbewachsenen Mulde am Straßenrand in der Soi Naklua 14 (Soi Nori) lag.







Beim Eintreffen fanden die Beamten zahlreiche Dorfbewohner vor, die aufgeregt auf die Stelle zeigten, an der sich die Schlange befand. Die Python, etwa drei Meter lang, wies im mittleren Körperbereich eine deutliche Schwellung auf – ein Hinweis darauf, dass sie kurz zuvor ein großes Tier, vermutlich eine Katze, verschlungen hatte. Die Einsatzkräfte näherten sich vorsichtig und konnten die Schlange ohne Widerstand einfangen. Kurz darauf wurde festgestellt, dass das Tier verendet war. Offenbar hatte die Python versucht, eine Beute zu verschlingen, die zu groß für ihren Körper war, wodurch sie sich nicht mehr bewegen konnte und schließlich verendete.

Der 44-jährige Anwohner Arthittharn Fuangcharoen berichtete, dass die Python bereits seit ein bis zwei Monaten regelmäßig in der Gegend gesichtet worden sei. In diesem Zeitraum seien mehrere Katzen spurlos verschwunden, was die Bewohner vermuten ließ, dass die Schlange dafür verantwortlich war. Mit ihrem Tod sei nun das Ende einer wochenlangen Angst unter den Anwohnern gekommen.



































