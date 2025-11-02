Ukrainer nach Streit mit philippinischer Transfrau in Pattaya niedergestochen

PATTAYA, Thailand – Ein ukrainischer Mann wurde am Freitagmorgen, dem 1. November, in einem Condominium an der Third Road in Süd-Pattaya niedergestochen, nachdem ein Streit eskaliert war. Rettungskräfte erhielten gegen 7:30 Uhr die Meldung über einen verletzten Ausländer und trafen gemeinsam mit Beamten der Polizeistation Pattaya City am Tatort ein.

Dort fanden sie den Verletzten, Maksym Mozghovyi (37), Staatsbürger der Ukraine, mit zwei Stichwunden im linken Rippenbereich. Sanitäter leisteten Erste Hilfe und brachten ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.





Kurz darauf nahmen die Ermittler den mutmaßlichen Täter im Zimmer 204 im zweiten Stock desselben Gebäudes fest. Es handelt sich um Stephen Pulido (38), eine philippinische Transfrau, die beim Eintreffen der Polizei unter Schock stand und weinte.

Laut einer thailändischen Transfrau, die den Vorfall beobachtete, begann der Streit, nachdem der Ukrainer angeblich Moskitospray auf den Körper der Philippinin gesprüht hatte, was diese wütend machte. Im Verlauf des Wortgefechts kam es zu einer Rangelei, bei der Pulido eine Schere ergriff und den Mann in die Rippen stach. Das Opfer floh daraufhin blutend ins Erdgeschoss, um Hilfe zu suchen.







Ein Straßenverkäufer namens Nattapong (28) berichtete, er habe in der Nähe Waren verkauft, als der Ausländer auf ihn zugelaufen sei – blutend und um Hilfe bittend. Da eine Verständigung schwierig war, habe er sofort die Polizei verständigt.

Die Behörden bestätigten, dass der verletzte Ukrainer im Krankenhaus behandelt wird und nach seiner Genesung eine Anzeige erstatten kann. Die philippinische Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen und rechtlichen Schritte fortgesetzt werden.



































