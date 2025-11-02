Billige Bußgelder und Alkohol bis 4 Uhr – Pattayas Straßen im Chaos

PATTAYA, Thailand – Die Straßen von Pattaya sind chaotisch, gefährlich und viel zu oft tödlich – und der Grund ist offensichtlich: Niemand hat Angst vor dem Gesetz. Rasende Motorräder schlängeln sich durch den Verkehr, Helme werden ignoriert, Autos rasen durch überfüllte Straßen. Ein langjähriger Bewohner bringt es auf den Punkt: „Ich lebe seit 35 Jahren hier. Ich hatte vier Unfälle – zwei mit dem Motorrad, zwei mit dem Pick-up. Keiner war meine Schuld. Trotzdem musste ich die Reparaturen und Arztkosten zahlen. Warum? Weil die Einheimischen sagen, sie hätten kein Geld, und das wird einfach akzeptiert. Ein völlig kaputtes System.“



Die Strafen sind lächerlich niedrig. „Billige Bußgelder = vier Bier. Keine Polizeikontrollen an Kreuzungen. Es gibt Polizeihäuschen, aber niemand ist dort – und schon gar nicht rund um die Uhr“, sagt ein anderer Expat, der täglich durch Pattaya fährt. Versicherungen bieten kaum Schutz, und Unfallopfer – egal ob Thais oder Ausländer – bleiben häufig auf ihren Kosten sitzen.

Die Missachtung von Regeln beschränkt sich nicht nur auf Einheimische. „Westler sehen schlechtes Fahrverhalten in Thailand – und machen es nach. So läuft es hier. Dann: Crash, Krach, und die Musik der Sirenen“, beschreibt ein Bewohner. Alkohol, Drogen und überhöhte Geschwindigkeit gehören zum Alltag, während die Polizei meist erst auftaucht, wenn es längst zu spät ist – wenn überhaupt.







Währenddessen scheint den lokalen Behörden der Ausbau des Nachtlebens wichtiger zu sein als die Sicherheit im Straßenverkehr. „Warum investieren die Verantwortlichen nicht dieselbe Energie in Verkehrssicherheit, wie sie sie in ihre Lobbyarbeit stecken, um Pattaya zu einer riesigen Unterhaltungszone zu machen – wo überall Alkohol bis 4 Uhr morgens verkauft werden darf? Und für manche, dank ein paar ‘blinder Augen’, sogar bis 6 oder 8 Uhr?“, fragte ein Beobachter.

Pattayas Verkehrskrise ist ein deutliches Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Stadt Profit und Party über Sicherheit und Ordnung stellt. Ohne konsequente Kontrollen, spürbare Strafen, funktionierende Versicherungen und ein echtes Verantwortungsbewusstsein werden Bewohner und Touristen weiterhin den Preis zahlen – manchmal mit Geld, manchmal mit ihrem Leben.



































