Tropisches Tief nähert sich Vietnam – Starkregenwarnung für Pattaya und 56 Provinzen Thailands

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department hat Warnungen herausgegeben, da ein tropisches Tief im Südchinesischen Meer voraussichtlich zu einem tropischen Sturm anwächst und am Samstagabend (30. August) in Ostvietnam auf Land treffen soll. Die äußeren Randbereiche des Sturms wirken bereits auf Thailand, bringen vereinzelte Schauer und Starkregenrisiken in 56 Provinzen, darunter Bangkok, die Nordostregion und beliebte Touristengebiete wie Pattaya.







Meteorologiedirektor Somkuan Tonjan berichtete, dass Satelliten- und Radaraufnahmen zeigen, wie die Sturmfront beginnt, nordöstliche Provinzen wie Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan und Nong Bua Lamphu zu beeinflussen. Einige Gebiete erleben bereits anhaltenden Regen, in vereinzelten Regionen fallen starke Regenschauer.

„Der herannahende Sturm verstärkt den Südwestmonsun, der zusammen mit saisonalen Monsuntiefs weit verbreitete Niederschläge in den unteren nördlichen, zentralen und nordöstlichen Regionen auslösen wird“, erklärte er.



Auswirkungen in Pattaya und Küstengebieten

Touristen und Bewohner in Pattaya müssen in den kommenden Tagen mit unbeständigem Wetter rechnen, mit sonnigen Morgenstunden und heftigen Regenschauern am Nachmittag. Die Küstengewässer im Golf von Thailand werden rau, mit Wellen von 2–3 Metern Höhe und höheren Wellen in sturmgefährdeten Gebieten. Fischern und Betreibern kleiner Boote wird geraten, sich zwischen dem 31. August und 3. September nicht aufs Wasser zu wagen.



Risiken durch Überschwemmungen und Erdrutsche

Behörden betonen die Wachsamkeit in überschwemmungsgefährdeten und tief liegenden Gebieten. Nordöstliche Provinzen wie Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Loei, Udon Thani und Nong Bua Lamphu sind aufgrund des angesammelten Regens besonders anfällig für Sturzfluten und Erdrutsche. Auch in den nördlichen Provinzen Sukhothai und Phitsanulok besteht ein erhöhtes Risiko.

Einwohner werden aufgefordert, die lokalen Wetterberichte genau zu verfolgen, bei Bedarf Eigentum zu sichern und Reisepläne anzupassen. Wer in der Nähe von Flüssen oder Hängen lebt, sollte Vorsichtsmaßnahmen gegen plötzliche Überschwemmungen und Erdrutsche treffen.





Da die Tourismussaison in Thailand in vollem Gange ist, raten die Behörden Besuchern in Pattaya und anderen Strandregionen, ihre Aktivitäten dem wechselhaften Wetter anzupassen und offizielle Warnungen im Auge zu behalten.

Das Thai Meteorological Department wird weiterhin Updates zum Sturmverlauf und zu Niederschlagsprognosen bereitstellen. Reisende und Einheimische werden geraten, informiert zu bleiben, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit während dieser unbeständigen Wetterlage zu gewährleisten.



































