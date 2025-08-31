Strom-, Wasser- und Kommunikationsleitungen in Pattaya erhalten umfassendes Upgrade

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Manot Nongyai leitete ein Fortschrittstreffen zur Phase 1 des großen Projekts zur Modernisierung der städtischen Strominfrastruktur. Anwesend waren auch Assistent des Bürgermeisters Chukiat Nongyai sowie weitere städtische Beamte. Vertreter externer Behörden, darunter die Provinz-Elektrizitätsbehörde Pattaya, die Provinz-Wasserversorgungsbehörde und die National Telecom Public Company Limited, nahmen teil, um verschiedene Aspekte der Infrastrukturentwicklung in Pattaya zu besprechen und zu überwachen.







Das Treffen beinhaltete Updates zu mehreren Initiativen: die Verlegung von Stromleitungen unter die Erde durch die Provinz-Elektrizitätsbehörde, Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen durch beschädigte Kanaldeckel durch das Sanitation Engineering Office sowie die Unterirdische Verlegung von Kommunikationsleitungen durch die National Telecom Public Company Limited. Zudem wurde der Fortschritt bei der Installation von Wasserleitungen zur Verbesserung der Verteilungseffizienz überprüft, inklusive aktueller Drucktests.



Besonders betont wurde die Bedeutung der Koordination aller beteiligten Behörden, um gemeinsam die öffentlichen Versorgungsbereiche zu entwickeln. Die Sitzung hob die enge Zusammenarbeit hervor, die Pattaya auf dem Weg zu einer modernen, gut geplanten Stadt unterstützt, die Infrastruktur verbessert und die Lebensqualität der Bewohner steigert – ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Initiative „Better Pattaya“.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Civil Engineering Division, Stadt Pattaya, unter 038 253 192 (während der Bürozeiten).



































