Tropischer Sturm Kajiki bedroht Pattaya mit starken Winden und vereinzelten Schauern

PATTAYA, Thailand – Tropischer Sturm Kajiki wird voraussichtlich nur starke Winde und vereinzelte Schauer nach Pattaya bringen, wo die Temperaturen zwischen 26 und 33 °C liegen werden. Schwere Regenfälle und Sturmbedingungen werden hingegen für die nördlichen und nordöstlichen Provinzen sowie Teile der Westküste Südthailands erwartet.







Laut dem Thailändischen Meteorologischen Dienst hat Kajiki sich inzwischen zu einem Tiefdruckgebiet abgeschwächt, während es sich über Nordthailand bewegt. Sein Zentrum wird voraussichtlich am Abend nahe der Provinz Nan liegen. Der Sturm, kombiniert mit dem Südwestmonsun über der Andamanensee, dem Golf von Thailand und dem Festland, hat Warnungen für Bewohner in Chiang Rai, Phayao, Nan, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Trat und Ranong ausgelöst. Dort sind starke Regenfälle, heftige Winde und plötzliche Überschwemmungen möglich, insbesondere in tiefer gelegenen und flußnahen Gebieten.



Für Pattaya und die Ostküste sollten die Bewohner mit böigen Winden und vereinzeltem Regen rechnen, wobei schwere Überschwemmungen in der Stadt unwahrscheinlich sind. Seeleute werden geraten, Vorsicht in der oberen Andamanensee und im nördlichen Golf von Thailand walten zu lassen, wo Wellen 2–3 Meter erreichen und in Gewittergebieten noch höher ausfallen können. Kleine Boote sollten während der Sturmperiode im Hafen bleiben.



In Bangkok und Umgebung werden Gewitter in etwa 70 % der Region erwartet, mit Temperaturen von 25–26 °C am frühen Morgen bis zu 31–33 °C am Nachmittag.

Während Nordthailand sich auf starke Regenfälle und Stürme vorbereitet, können die Bewohner und Besucher Pattayas relativ milde Wetterauswirkungen erwarten, wobei die Hauptsorgen auf Böen und gelegentliche Schauer beschränkt bleiben.



































