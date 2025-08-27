Expats berichten, was Touristen beim Kennenlernen von Frauen in Pattaya-Bars und online erwarten können

PATTAYA, Thailand – Für viele ausländische Touristen bedeutete das Kennenlernen von Frauen in Pattaya traditionell der Besuch von Bars und Vergnügungsvierteln. Diese Orte bieten direkte, persönliche Begegnungen und eine lebhafte Atmosphäre, die das Kontakteknüpfen erleichtern. Allerdings können Bar-Besuche teuer und laut sein und manchmal Druck erzeugen, Getränke zu kaufen oder Trinkgelder zu geben, was bei einigen Besuchern Unbehagen auslöst.







Eine wachsende Zahl von Online-Plattformen und Apps bietet inzwischen eine Alternative. Touristen können soziale oder romantische Treffen arrangieren, ohne eine überfüllte Bar betreten zu müssen, was mehr Privatsphäre und Kontrolle ermöglicht. „Es ist praktisch, aber man muss vorsichtig sein“, sagte ein in Pattaya ansässiger Expat. „Nicht alle Profile sind echt, und manche Personen geben sich als Frauen aus, um Touristen um Geld oder Wertsachen zu betrügen.“

Die lokalen Behörden berichten von einer Zunahme von Vorfällen mit Betrügern auf Dating-Apps. Diese Kriminellen erstellen oft überzeugende Profile, um Ausländer zu privaten Treffen zu locken, und versuchen dann Diebstahl oder Betrug. Touristen wird geraten, Online-Kontakte zunächst an öffentlichen Orten zu treffen, Identitäten sorgfältig zu überprüfen und niemals Geld zu senden oder persönliche Informationen weiterzugeben.



Während Bars die Möglichkeit bieten, Pattayas Nachtleben hautnah zu erleben, erlauben Online-Plattformen den Besuchern, Menschen nach eigenen Bedingungen kennenzulernen. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile, und Touristen sollten Komfort mit Vorsicht abwägen.

„Egal, ob man Bars oder Online-Plattformen bevorzugt, wachsam zu bleiben und die Sicherheit an erste Stelle zu setzen, ist entscheidend“, sagte ein erfahrener Expat. „Pattaya hat sich der digitalen Ära angepasst, aber Touristen müssen sich weiterhin selbst schützen. Letztlich kann man sich nicht auf ein Callcenter oder eine Hotline verlassen, wenn Profile nicht stimmen, online oder offline – man trägt die Kosten selbst, besonders da die Polizei ausgelastet ist, die Täter zu fassen.“



































