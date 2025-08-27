Pattaya spürt Auswirkungen nach fast vollständigem Einbruch des Handels mit Kambodscha

PATTAYA, Thailand – Obwohl die Straßen Pattayas weiterhin belebt wirken, spürt die Stadt hinter den Kulissen die Folgen eines nahezu totalen Zusammenbruchs des Grenzhandels mit Kambodscha. Laut dem thailändischen Handelsministerium sanken die Exporte nach Kambodscha im Juli um 97 Prozent, während die Importe nach Grenzzwischenfällen Ende Juli um 99,8 Prozent einbrachen.

„Grenzhandel betrifft nicht nur Waren – es geht um Menschen, die sich in beide Richtungen bewegen“, sagte ein Hotelmanager in Pattaya. „Wenn die Grenzübergänge geschlossen sind, verlangsamt sich alles. Wir sehen weniger Touristen, weniger Lieferungen frischer Lebensmittel, und die Lebenshaltungskosten steigen, weil die Versorgung gestört ist.“







Für eine Stadt, die stark auf regionalen Tourismus angewiesen ist, sind die Auswirkungen sofort spürbar. Hotels berichten von weniger kambodschanischen Gästen, Restaurants kämpfen mit Engpässen bei frischen Zutaten, und Einzelhändler sehen steigende Preise, da Lieferungen ausbleiben. Viele Unternehmen stehen zudem vor Arbeitskräftemangel in Branchen, die auf regionale Arbeitskräfte angewiesen sind, darunter Gastronomie, Restaurants und Bauwesen. Kambodschanische Arbeitskräfte, die normalerweise saisonal oder dauerhaft pendeln, konnten die Grenze nicht überqueren, was einige Betriebe zwang, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren oder den Betrieb zurückzufahren.

Die Situation wird zusätzlich durch die restriktiven Maßnahmen an der Mae Sot–Myawaddy-Grenze zu Myanmar verschärft, die trotz offizieller Bitten um Lockerung bestehen bleiben. Arada Fuangthong, Generaldirektorin des Handelsministeriums, bestätigte, dass Thailand Myanmar gebeten habe, die Kontrollen zu lockern, um den östlichen Grenzstillstand auszugleichen, jedoch bisher keine Antwort erhalten habe. Während der gesamte Grenz- und Transitverkehr im letzten Monat im Jahresvergleich um fünf Prozent zunahm, waren die Zuwächse größtenteils auf Exporte nach China und Singapur zurückzuführen und boten nur geringe kurzfristige Entlastung für Pattayas lokale Wirtschaft oder den Arbeitskräftemangel.



Lokale Tourismusbetreiber warnen, dass anhaltende Grenzschließungen Lieferengpässe verschärfen, die Kosten erhöhen und die Besucherzahlen aus den Nachbarländern weiter reduzieren könnten. „Pattaya lebt vom regionalen Tourismus und einer verlässlichen Arbeitskraft“, sagte ein Geschäftsinhaber. „Ohne offene Grenzen spüren sowohl Hotels als auch Restaurants die Folgen – und letztlich bemerken es unsere Gäste.“

Mit Blick auf die bevorstehende Hochsaison rufen Unternehmen die Behörden auf, sichere und zuverlässige Grenzoperationen wiederherzustellen, um den Ruf der Stadt als lebendige, touristische Destination zu wahren.



































