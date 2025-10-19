Tropensturm Fengchen bringt Schauer und starke Winde nach Pattaya – Südthailand erlebt heftige Regenfälle

PATTAYA, Thailand – Laut der thailändischen Meteorologischen Abteilung halten die Gewitter in den nördlichen und zentralen Regionen, einschließlich Pattaya, weiterhin an, während in den südlichen Provinzen teils heftiger Regen niedergeht. Auf der Andamanensee und im Golf von Thailand erreichen die Wellen derzeit bis zu einem Meter Höhe und steigen in stürmischen Gebieten auf über zwei Meter, weshalb Warnungen für lokale und vorbeifahrende Schiffe ausgegeben wurden.

Das derzeitige Wettergeschehen wird von nordöstlichen und südöstlichen Winden beeinflusst, die über den Golf von Thailand und die Andamanensee wehen. Die Behörden raten den Anwohnern, in überflutungsgefährdeten Gebieten vorsichtig zu sein und bei Reisen auf mögliche Wasseransammlungen zu achten. Bootsführer sollten stürmische Seegebiete meiden und umsichtig navigieren.







Unterdessen hat sich das Tiefdruckgebiet östlich der Philippinen zu Tropensturm Fengchen verstärkt. Der Sturm wird voraussichtlich am 18. bis 19. Oktober über den Norden Luzons in das obere Südchinesische Meer ziehen und zwischen dem 21. und 22. Oktober südlich der chinesischen Insel Hainan und an der Küste Zentralvietnams vorbeiziehen, bevor er sich rasch abschwächt. Obwohl Fengchen Thailand nicht direkt treffen wird, verstärkt er die nordöstlichen Winde von Nordthailand bis in die oberen südlichen Provinzen, was in Pattaya zu böigem Wetter und gelegentlichen Schauern führt.

In Pattaya sollten sich Einwohner und Touristen in den kommenden Tagen auf vereinzelte Gewitter und stärkere Küstenwinde einstellen. Die örtlichen Behörden empfehlen, Boote und Außenausrüstung zu sichern und die Wetterwarnungen der Meteorologischen Abteilung aufmerksam zu verfolgen.



































