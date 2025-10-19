Bewohner von Pattaya alarmiert – Frau mit Messer auf belebter Straße, Behörden greifen ein

PATTAYA, Thailand – Auf Pattayas Third Road herrschte am Wochenende Aufregung, als eine Frau in einem offensichtlichen Zustand psychischer Verwirrung mit einem Messer in der Hand umherirrte. Anwohner und Touristen reagierten erschrocken, während städtische Einsatzkräfte rasch eintrafen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und sowohl die öffentliche Sicherheit als auch das Wohl der Frau zu gewährleisten.



Laut Behörden deutete alles darauf hin, dass die Frau eine akute psychische Episode erlebte und ihre Handlungen nicht mehr kontrollieren konnte. Die Beamten gingen besonnen vor, sprachen beruhigend auf sie ein und konnten sie schließlich zur Aufgabe bewegen. Anschließend wurde sie in Schutzgewahrsam genommen.

Ein Mann, der sich als ihr Ehemann identifizierte, traf kurz darauf am Ort des Geschehens ein und bat darum, sie nach Hause bringen zu dürfen. Die Beamten stimmten zu, warnten ihn jedoch, sie sorgfältig zu beaufsichtigen, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden.







Besonderes Aufsehen erregte die Frau auch durch ihre auffällige Kleidung – sie trug ein Bikini-Outfit –, was zahlreiche Passanten zum Stehenbleiben veranlasste. Das Ereignis verbreitete sich rasch in den sozialen Medien, wo viele Nutzer ihre Sorge, aber auch Mitgefühl und Anerkennung für das besonnene Eingreifen der städtischen Einsatzkräfte ausdrückten.

Mehrere Zeugen schilderten die angespannten Minuten, in denen die Frau an belebten Kreuzungen und nahegelegenen Restaurants mit dem Messer umherging. Viele lobten die Beamten für ihren Mut und ihre Professionalität. Andere betonten die wichtige Rolle ihres Ehemanns, der sie schließlich beruhigen und sicher nach Hause begleiten konnte. Insgesamt zeigten sich die Bürger einfühlsam, verwiesen jedoch auf die potenzielle Gefahr, die solche Situationen für die Öffentlichkeit darstellen.



































