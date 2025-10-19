Chinesische Botschaft warnt Bürger vor „Billigtouren“ in Thailand nach Viral-Video-Skandal

PATTAYA, Thailand – Die chinesische Botschaft in Thailand hat ihre Bürger dringend gewarnt, bei „übermäßig günstigen“ Tourpaketen vorsichtig zu sein, nachdem ein virales Video einen nicht lizenzierten chinesischen Reiseleiter zeigte, der Touristen angeblich dazu zwang, Waren in bestimmten Geschäften zu kaufen, um Provisionen zu erhalten – ein Vorfall, der Thailands Tourismusimage beschädigt hat.

Die Erklärung wurde am 15. Oktober über die offizielle Facebook-Seite der Botschaft veröffentlicht. Chinesische Touristen werden aufgefordert, bei der Buchung von Touren besonders vorsichtig zu sein und nur lizenzierte, seriöse Reiseveranstalter zu wählen. Der Vorfall betraf einen chinesischen Staatsbürger, Herrn Li Hai, der illegal als Reiseleiter mit einer thailändischen Lizenz arbeitete.







Die thailändische Polizei hat Li zusammen mit zwei thailändischen Staatsangehörigen, die als Geschäftsführer des beteiligten Reiseunternehmens gelistet sind, festgenommen. Li wird wegen illegaler Freiheitsberaubung und Nötigung angeklagt – Straftaten, die sowohl Haftstrafen als auch hohe Geldbußen nach sich ziehen. Bereits 2018 wurde er verhaftet, weil er Touristen bedrohte, die Latexprodukte während eines Tourstopps nicht kaufen wollten.

Die Botschaft betonte, dass sie eng mit der thailändischen Touristenpolizei und der Tourism Authority of Thailand (TAT) zusammenarbeitet, um den Vorfall nach der Online-Verbreitung des Videos sofort zu untersuchen. Thai-Behörden bestätigten, dass der im Video gezeigte Guide einen chinesischen Pass besaß und keine gültige thailändische Reiseleiterlizenz.



Zur Vermeidung ähnlicher Vorfälle gab die chinesische Botschaft folgende Empfehlungen:

Vermeiden Sie Touren, die „zu billig sind, um wahr zu sein“ . Wählen Sie seriöse Veranstalter mit gültiger Lizenz.

. Wählen Sie seriöse Veranstalter mit gültiger Lizenz. Qualität statt nur Preis : Achten Sie auf Tourdetails und offizielle schriftliche Verträge.

: Achten Sie auf Tourdetails und offizielle schriftliche Verträge. Thailändisches Recht beachten: Die Tätigkeit als Reiseleiter ist eine geschützte Berufsausübung für thailändische Staatsangehörige; Ausländer dürfen dies nicht.

Chinesische Touristen, die während ihrer Reise Probleme oder Konflikte erleben, werden aufgefordert, ruhig zu bleiben, Beweise zu sammeln und sofort die folgenden Hotlines zu kontaktieren:

Thai Tourist Police Hotline: 1155

1155 Chinesische Botschaft – Konsularischer Schutz: 02-245-7010



































