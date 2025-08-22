TREBA On Tour vereint Makler, Investoren und Entwickler zur Gestaltung von Pattayas Immobilienzukunft

PATTAYA, Thailand – Die Thai Real Estate Brokers Association (TREBA) veranstaltete kürzlich ihr Seminar „TREBA On Tour“ im Dusit Thani Pattaya. Die Plattform bot Branchenprofis die Möglichkeit, Wissen auszutauschen, Markttrends zu analysieren und nachhaltiges Wachstum im Eastern Economic Corridor (EEC) zu fördern. Experten aus Regierungsbehörden und dem Immobiliensektor diskutierten Themen wie vergangene und zukünftige Investitionen im EEC, Anreize für ausländische Direktinvestitionen (FDI), die professionelle Rolle von Immobilienmaklern, rechtliche Rahmenbedingungen sowie die Aufgaben der Anti-Geldwäsche-Behörde.







Ziel des Seminars war es, professionelle Standards für Makler zu verbessern, das Bewusstsein für ihre Rolle bei der Förderung von wirtschaftlichem und sozialem Wachstum zu stärken und neue Einblicke in Immobilien-Trends zu geben – insbesondere in strategischen Regionen wie Pattaya und Rayong. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit zwischen Investoren, Maklern, Entwicklern, Regierungsbehörden und privaten Partnern gefördert, um eine nachhaltige regionale Entwicklung zu unterstützen.



Bürgermeister Poramet Ngampichet war als besonderer Gastredner eingeladen und präsentierte das Thema „Pattaya: Eine Stadt der Chancen für Immobilien und Tourismus.“ Er hob hervor, dass Pattaya durch Initiativen wie globale Tourismusförderung, Integration mit lokalen und touristischen Polizeinetzwerken, erweiterten CCTV-Schutz, Hochwasserschutzprojekte, 3D-Beschilderung für die Walking Street, das Wahrzeichen PATTAYA CITY, Dachabdeckungen für Piers und verbesserte öffentliche Infrastruktur auf Koh Larn bereit ist, regionales Wachstum zu unterstützen. Damit positioniert sich die Stadt als attraktives und nachhaltiges Ziel für Immobilieninvestitionen und Tourismus.



































