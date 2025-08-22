Indischer Geschäftsmann meldet gestohlenes Mietauto in Pattaya – Verdacht auf professionellen Diebstahl

PATTAYA, Thailand – Ein indischer Geschäftsmann, Herr Prem Kumar, 54, meldete am 19. August der Polizei in Pattaya, dass ein gemietetes Toyota-Fahrzeug, weiß-schwarz mit Chonburi-Kennzeichen, gestohlen und nicht auffindbar sei. Herr Kumar teilte den Behörden über einen Übersetzer mit, dass das Auto am 28. Juli an eine thailändische Person vermietet wurde und am 11. August zurückgegeben werden sollte. Versuche, den Mieter zu kontaktieren, blieben erfolglos. GPS-Tracking zeigte, dass das Signal unterbrochen wurde, was darauf hindeutet, dass das Fahrzeug möglicherweise von professionellen Kriminellen entwendet wurde.







Der Geschäftsmann äußerte die Befürchtung, dass dieser Diebstahl Teil eines größeren organisierten Plans sein könnte, da auch andere Anbieter in Pattaya ähnliche Vorfälle erlebt haben. Die Ermittler der Polizeistation Pattaya arbeiten daran, das Fahrzeug wiederzufinden.

Einheimische kommentierten den Fall und hinterfragten die Legalität von ausländischen Mietwagenbetrieben in Pattaya. Zudem wiesen sie auf das deaktivierte GPS-System hin, während andere warnten, dass das gestohlene Auto möglicherweise bereits über die Grenze gebracht wurde.



































