Transgender-Star Midori Monet zur Miss International Queen 2025 in Pattaya gekrönt

PATTAYA, Thailand – In einer funkelnden Nacht voller Glamour und Inspiration wurde die 27-jährige Transgender-Ikone Midori Monet aus Seattle, USA, zur Miss International Queen 2025 im ausverkauften Tiffany’s Show Theater in Pattaya gekrönt. Der Wettbewerb, der nun zum 19. Mal stattfand, feiert nicht nur Schönheit, sondern auch Vielfalt, Gleichberechtigung und Empowerment innerhalb der globalen Transgender-Community.



Monet begeisterte Jury und Publikum gleichermaßen mit Charisma, Anmut und Eloquenz. Neben der begehrten Krone gewann sie auch die Titel Best National Costume und Best Preliminary Performance. Den zweiten Platz belegte Olivia Lauren aus Kuba, gefolgt von Ha Tam Nhu aus Vietnam als Drittplatzierte. Thailands eigene Vertreterin, Preeyakorn Pornprom, erhielt die Auszeichnung Miss Photogenic.

Die Atmosphäre im Tiffany’s Theater war elektrisierend. Bangkoks und Pattayas Prominenz, darunter auch Bürgermeister Poramet Ngampichet, verfolgten die Show, die zudem live auf Channel 3 übertragen wurde. Monets Weg zum Sieg war geprägt von Selbstbewusstsein, Eleganz und typisch amerikanischem Showtalent. „Dieser Abend stand für Stärke, Stil und Lebensfreude“, erklärte sie und verkörperte damit das Motto des Wettbewerbs: “Beyond Beauty, Open Possibilities.”







Der Wettbewerb mit insgesamt 23 Teilnehmerinnen aus aller Welt stellte nicht nur äußere Schönheit in den Vordergrund, sondern auch das Engagement für Inklusion und Gleichberechtigung. Jede Kandidatin nutzte die Bühne, um für eine offenere Gesellschaft einzutreten und zu zeigen, dass wahre Schönheit im Mut liegt, man selbst zu sein und andere zu inspirieren.

Nach der Krönung setzten sich die Feierlichkeiten im hauseigenen Restaurant Thai Marché von Tiffany’s fort. Dort wurden Freundschaften gefeiert, die während der einwöchigen Veranstaltung entstanden waren – von Peru bis Tschechien, von Laos bis Brasilien – Bindungen, die wohl lange bestehen bleiben.

Als Miss International Queen 2025 wird Midori Monet nun weltweit als Botschafterin für Vielfalt und Gleichberechtigung auftreten. Die Zweit- und Drittplatzierten unterstützen ihre Mission, mit einem Schwerpunkt auf Bildung und Empowerment innerhalb der Transgender-Community.

Ergebnisse Miss International Queen 2025:

Miss International Queen 2025: Midori Monet (USA)

1st Runner-up: Olivia Lauren (Kuba)

2nd Runner-up: Ha Tam Nhu (Vietnam)

Sonderpreise:

Best National Costume: Midori Monet (USA)

Miss Photogenic: Priyakorn Phornphrom (Thailand)

Best Evening Gown: Reyna Morocho (Ecuador)

Best Talent: Taneung Chanthasenesack (Laos)

Best Preliminary Performance: Midori Monet (USA)

Best Social Media Influencer: Anne Patricia Lorenzo Diaz (Philippinen)

The Future of Beauty (Wansiri Hospital): Olivia Lauren (Kuba)

Miss Congeniality: Olivia Lauren (Kuba)





Inspiring Beauty – Wansiri Popular Vote: Anne Patricia Lorenzo Diaz (Philippinen)

Miss Perfect Skin: Taneung Chanthasenesack (Laos)

Miss Elegant Face: Reyna Morocho (Ecuador)

Miss Golden Shape: Khleo Ambrose (Malaysia)

Mit der Krone auf dem Haupt und einer globalen Plattform vor sich ist Midori Monet bereit, nicht nur auf der Bühne zu glänzen, sondern auch als kraftvolle Stimme für die weltweite Transgender-Community – eine Königin, deren Schönheit weit über Äußerlichkeiten hinausgeht und die Selbstbewusstsein, Inspiration und Zielstrebigkeit ausstrahlt.









































