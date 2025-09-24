Pattaya erlebt zunehmend bewölkten Himmel – Monsun gewinnt an Stärke

PATTAYA, Thailand – Während Taifun „Ragasa“ weiterhin die Wetterlagen in der Region beeinflusst, beginnt Pattaya nun mit dichter Bewölkung und ersten Schauern, ein klares Anzeichen für die schwereren Regenfälle, die in den kommenden Tagen erwartet werden.







Am Montag waren die Himmel über Pattaya den ganzen Vormittag und Nachmittag von dunklen Wolken bedeckt, begleitet von gelegentlichen leichten Regenschauern. Anwohner und Geschäftsleute entlang der Strandpromenade berichteten von spürbar stärkeren Winden und kühleren Temperaturen – ein deutlicher Wechsel im Vergleich zu den überwiegend klaren Himmeln der vergangenen Wochen.



Nach Angaben des thailändischen Meteorologischen Departments (TMD) verstärkt sich der Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand unter dem Einfluss von Ragasa, der sich derzeit westwärts über das Südchinesische Meer bewegt. Dieses Wettersystem wird voraussichtlich weite Teile Thailands mit Regen versorgen, darunter auch die Ostregion, in der sich die Provinz Chonburi befindet.

Die Behörden warnen, dass zwischen dem 23. und 26. September in Pattaya und den umliegenden Gebieten mit starken Regenfällen gerechnet werden muss, insbesondere in tief gelegenen Zonen, die anfällig für Überschwemmungen sind. Strandbetriebe sowie Betreiber kleiner Boote wurden zudem zur Vorsicht aufgerufen, da mit unruhiger See zu rechnen ist. Während Gewittern könnten die Wellen im nördlichen Golf von Thailand auf über zwei Meter ansteigen.

Noch beobachten die Bewohner Pattayas den Himmel aufmerksam. Auch wenn die schweren Regenfälle bislang ausgeblieben sind, wird die zunehmend dichte Bewölkung bereits als Vorbote einer nassen und stürmischen Woche gewertet.



































