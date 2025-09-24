Rotarier und Spoofers vergeben Stipendien an benachteiligte Kinder in Sattahip

SATTAHIP, Thailand – Am 17. September brachte der Rotary Club von Sattahip in Zusammenarbeit mit den Gentlemen Spoofers of Bangkok Freude und dringend benötigte Unterstützung zu mehr als 500 Schülern der Ban Khlod Schule, die sich im Wat Rat Samakkhi bei Kilometer 10 im Bezirk Sattahip befindet. Viele der Kinder stammen aus dem nahegelegenen Dorf Chum Chon, wo Chancen und Ressourcen nach wie vor begrenzt sind.



Die Bangkok Gentlemen Spoofers, angeführt von Past President Jim Howard, schlossen sich mit den Rotariern unter der Leitung von Clubpräsidentin Thanaporn Lertweerasirikul sowie unterstützt von Nasuda Nithiathikorn und weiteren Mitgliedern zusammen. Gemeinsam organisierten sie ein besonderes Programm, das großzügige Spenden mit dem rotarischen Leitsatz „Service above Self“ verband.

Jeder ausgewählte Schüler erhielt eine Spende von 1.000 Baht, um grundlegende Ausgaben für Kleidung und Schreibwaren zu decken. Darüber hinaus übergab die Gruppe Lesematerialien zur Bereicherung der Schulbibliothek und verteilte T-Shirts an die jüngeren Schüler – kleine, aber bedeutungsvolle Gesten, die den Alltag der Kinder spürbar verbesserten.







Dank ging an die unterstützenden Gäste, darunter Walter Kreutzner und Niaz Rahman von den Spoofers, sowie an die zahlreichen engagierten Damen und Herren des Rotary Clubs Sattahip, die zum Erfolg der Veranstaltung beitrugen.

Die Gentlemen Spoofers, 1988 gegründet und im British Club Bangkok ansässig, haben sich als feste Größe im Bereich Wohltätigkeit in Thailand etabliert. Als die am längsten bestehende Spoofing-Organisation in Südostasien sammelten sie Millionen von Baht für benachteiligte Kinder – stets nach dem Prinzip, dass jeder gespendete Baht direkt den Kindern zugutekommt und keine Verwaltungskosten abgezogen werden.



Ihr beeindruckender Leistungsausweis umfasst den Bau einer Küche für ein Wohnheim für behinderte Kinder, die Ausstattung einer Waisenhaus-Band in Chiang Mai mit Instrumenten und Elektrik, die Bereitstellung von Fahrrädern für Schüler im ländlichen Isaan sowie den Bau eines Klassenzimmers für eine Schule in einem Bangkoker Slum. Die Spende an die Ban Khlod Schule reiht sich in diese Tradition wirkungsvoller Projekte ein und unterstreicht ihre Mission, die nächste Generation durch Bildung und Chancen zu stärken.

Für Rotary spiegelte die Veranstaltung zudem die Bedeutung von kontinuierlichem Mitgliederwachstum wider. Neue Mitglieder bringen frische Energie und Ideen, um Initiativen am Leben zu erhalten, die das Leben vieler Menschen in der Region berühren. Gemeinsam zeigten der Rotary Club von Sattahip und die Gentlemen Spoofers von Bangkok, welche nachhaltigen Veränderungen entstehen können, wenn Serviceorganisationen sich für eine gemeinsame Sache vereinen: eine bessere Zukunft für Kinder in Thailand.







































