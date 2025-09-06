Transgender-Frau greift indischen Touristen am Pattaya-Strand nach angeblicher Groping-Aktion an

PATTAYA, Thailand – Ein 25-jähriger indischer Tourist wurde am frühen Freitagmorgen am Pattaya-Strand in der Nähe des Bay Walk-Projekts angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:03 Uhr, wie Polizeiberichte berichten.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtige, die 29-jährige Transgender-Frau Ms. Mintra, vom Touristen angesprochen wurde, um Dienstleistungen zu kaufen. Nachdem sich beide auf einen Übernachtungspreis von 4.000 Baht geeinigt hatten, soll der Tourist verlangt haben, ihr Geschlecht durch Berühren ihres Intimbereichs zu überprüfen. Ms. Mintra erklärte, dass dies Schmerzen und Ärger bei ihr ausgelöst habe.



Im weiteren Verlauf soll Ms. Mintra den Touristen 2–3 Mal mit einem High-Heel-Schuh auf den Kopf geschlagen haben, wodurch Blutungen entstanden. Beide Beteiligten wurden zur Befragung zur Polizeistation Pattaya gebracht, doch Ms. Mintra gelang die Flucht, während sie versuchte, die Toilette zu benutzen.

Die Behörden haben Aussagen des Opfers aufgenommen und bereiten die Zustellung einer Vorladung für die Verdächtige vor, damit diese sich den rechtlichen Konsequenzen stellen muss.



































