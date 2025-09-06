Pattaya bekämpft Staus und verbessert Sicherheit durch Ausbau der geraden-ungeraden-Parkzonen

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung Pattaya veranstaltete kürzlich eine Sitzung zum Verkehrsmanagement, um die Straßensicherheit zu erhöhen und neue Maßnahmen zur besseren Regelung von Verkehr und Parkplätzen umzusetzen. Die Sitzung wurde von Vizebürgermeister Wuthisak Roemkijakarn geleitet und brachte den Assistenten des Bürgermeisters, Korn Pattanasin, Abteilungsleiter sowie Vertreter der zuständigen Ämter ins Rathaus.

Die Sitzung, organisiert von der Abteilung für Verkehr und Transport des Stadtbauamts, hatte zum Ziel, die Verkehrssicherheit für Bewohner und Besucher zu verbessern und gleichzeitig langfristige Lösungen für das städtische Verkehrsmanagement zu entwickeln.

Zu den wichtigsten Beschlüssen und Vorschlägen gehören:

Ausbau der geraden-ungeraden-Parkzonen: Die Stadt plant, die eingeschränkten Parkbereiche entlang der Dritten Straße bis zur Sukhumvit-Straße an der Kreuzung Suea San zu erweitern.

Angepasste Parkzeiten: Die Parkzeiten in der Nähe der Kreuzung Wat Chaimongkol, von Pattaya Süd bis zur Kreuzung Suea San, ändern sich von 11:00–23:00 Uhr auf 11:00–21:00 Uhr. Öffentlichkeitsinformationen mit Hinweisschildern und Flugblättern beginnen vor der offiziellen Umsetzung am 1. Oktober 2025.

Verkehrsregelungen zu Stoßzeiten: Neue Maßnahmen während der Hauptverkehrszeiten (16:00–19:00 Uhr) beinhalten strengere Verkehrsüberwachung und zusätzliche Ampeln in der Nähe von Soi Ko Phai. Weitere Vorschläge werden bei der nächsten Sitzung diskutiert.

Verbesserungen der Verkehrssicherheit: Geplant sind die Erweiterung der geraden-ungeraden-Parkzonen von Wat Chaimongkol bis zur Jumbo-Kreuzung, Neulackierung der Fahrbahnmarkierungen und Installation klarerer Beschilderung.

Neue Ampelanlagen: Die Errichtung von Ampeln an der Kreuzung Thepprasit-Straße–Soi Ko Phai wird nach Abschluss der Bauarbeiten geprüft und umgesetzt.

Die Stadtverwaltung betonte, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, Staus zu verringern, die Sicherheit zu erhöhen und den Verkehr für Bewohner und Besucher flüssiger und nachhaltiger zu gestalten.



































