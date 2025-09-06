Pattaya entfernt illegale Schilder, die als öffentliche Urinalstellen auf Third Road missbraucht warden

PATTAYA, Thailand – Pattayas Stadtbeamte führten kürzlich Kontrollen entlang der Third Road durch, um unbefugte Schilder auf Bürgersteigen zu entfernen, die als öffentliche Urinalstellen missbraucht wurden. Die Schilder verursachten nicht nur unangenehme Gerüche, sondern behinderten auch Fußgänger und Anwohner.



Die Stadtverwaltung baute die Schilder umgehend ab und entfernte sie, wobei sie betonte, dass Bürgersteige und öffentliche Flächen frei und zugänglich bleiben müssen. Die Behörden warnten, dass jede Person oder jedes Unternehmen, das Gegenstände oder Strukturen ohne Genehmigung auf öffentlichen Flächen platziert, gegen das Gesetz verstößt und mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss.



Anwohner äußerten ihre Unterstützung für die Maßnahmen der Stadt und forderten strenge Durchsetzung sowie Bußgelder für Verstöße. Viele wiesen zudem auf weitere Problembereiche hin, darunter vor Wat Sutthawat und in der Nähe von Big C Pattaya South, wo Verkehrskegel und andere Objekte den Fußgängerverkehr behindern.

Bürgermeister Poramet Ngampichet betonte, dass die Erhaltung sicherer und sauberer öffentlicher Flächen für das Wohlbefinden von Bewohnern und Besuchern gleichermaßen entscheidend ist.



































