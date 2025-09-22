Transgender-Betrüger stehlen indischem Touristen goldene Halskette am Pattaya Beach

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des 20. September reagierte die Polizei von Pattaya auf einen Diebstahl am Pattaya Beach, bei dem ein 24-jähriger indischer Tourist bestohlen wurde.

Herr R.A. erklärte den Beamten, dass er spät in der Nacht gemeinsam mit einem Freund am Strand entlangging, als eine Gruppe von Transfrauen auf ihn zukam und sexuelle Dienste anbot. Er lehnte ab und entfernte sich, bemerkte jedoch erst später, dass seine goldene Halskette – mit einem Gewicht von 25–30 Gramm und einem Wert von fast 100.000 Baht – verschwunden war. Die Täterinnen hatten bereits die Flucht ergriffen.



In den sozialen Medien äußerten viele Nutzer Kritik an den wiederkehrenden Vorfällen in diesem Bereich, insbesondere rund um die Soi 13/2, und forderten die Behörden auf, Überwachungskameras zur Identifizierung der Verdächtigen zu nutzen. „Das passiert ständig. Die Polizei muss endlich handeln“, lautete ein Kommentar.







Die Polizei überprüft derzeit die Aufnahmen umliegender Kameras und hat Ermittlungen aufgenommen, um die Täterinnen aufzuspüren. Touristen wird geraten, insbesondere nachts wachsam zu bleiben und Wertgegenstände sicher zu verwahren, während sie Pattayas Nachtleben genießen.



































