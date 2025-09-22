Frau und indischer Freund zahlen 12.500 Baht für „Abnehmkräuter“ – entpuppen sich als Honig

PATTAYA, Thailand – Frau Wasana (32) und ihr indischer Freund (45) meldeten der Polizei, dass sie in Pattaya beim Kauf von „Abnehmkräutern“ betrogen wurden. Das Paar zahlte 12.500 Baht für Produkte, die sich später als gewöhnlicher Honig herausstellten.

Frau Wasana erklärte den Medien, dass zwei Männer sie während einer Fahrt in einem gemeinsamen Minibus angesprochen und zum Kauf der Kräuter überredet hätten, wobei sie übertriebene Abnehmeffekte versprachen. Herr Mahendra fiel auf das Angebot herein und stimmte dem Kauf zu. Zurück in ihrer Unterkunft öffneten sie das Paket und stellten fest, dass es sich lediglich um normalen Honig handelte. Sofort verständigten sie die Polizei von Pattaya.



Die Polizei koordinierte sich schnell mit Patrouillen und besuchte das Geschäft im Baywalk an der Pattaya Second Road. Nach einer angespannten zehnminütigen Verhandlung gab der Ladenbesitzer den vollen Betrag von 12.500 Baht an die Opfer zurück.

Beide Opfer bedankten sich bei der Polizei und den Medien für die Unterstützung und warnten andere:

„Touristen zu betrügen ist nicht nur illegal, sondern schadet auch Pattayas Ruf in der Welt.“







Behörden und Öffentlichkeit zeigten sich erschüttert, als bekannt wurde, dass das Geschäft bereits wiederholt mit Betrügereien auffiel: Am 5. September hatte ein indischer Tourist „Haarwachstums-Kräuter“ für 24.175 Baht gekauft, wobei nur 22.800 Baht zurückerstattet wurden. Das Geschäft war zuvor zweimal von der Touristenpolizei Pattaya durchsucht worden, hatte jedoch wieder eröffnet und die betrügerischen Aktivitäten fortgesetzt.

Der Vorfall verdeutlicht die anhaltenden Probleme mit betrügerischen Läden, die gezielt Touristen ins Visier nehmen, und ruft nach strengeren Kontrollen, um Pattayas Ruf als erstklassiges Touristenziel zu schützen.



































