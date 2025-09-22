Queen-Sirikit-Krankenhaus führt jährliche Brandschutz- und Evakuierungsübung durch

PATTAYA, Thailand – Das Queen-Sirikit-Krankenhaus in Sattahip, unter der Leitung des Sanitätswesens der Marine, hat seine jährliche Brandschutz- und Evakuierungsübung abgehalten, um die Sicherheitsbereitschaft zu stärken und die Notfallkompetenzen des Krankenhauspersonals zu verbessern.





An der Übung beteiligten sich sieben interne und externe Feuer- und Rettungseinheiten, wodurch realistische Trainingsszenarien ermöglicht wurden. Vizeadmiral Phatthanachai Chaloemwan, Direktor des Krankenhauses, leitete gemeinsam mit seinen Stellvertretern und den medizinischen Teams die Übung, um die Sicherheitsmaßnahmen zu optimieren und das Vertrauen von Patienten und Mitarbeitern zu stärken.







Diese jährliche Übung ist ein zentraler Bestandteil, um die Sicherheitsstandards des Krankenhauses zu erhöhen, die Zusammenarbeit mit externen Behörden zu fördern und effiziente Reaktionen im Brandfall sicherzustellen.



































