Thailändische Marine verabschiedet vier historische Schiffe nach jahrzehntelangem Dienst

PATTAYA, Thailand – Das Verteidigungsministerium hat die Außerdienststellung von vier Schiffen der Königlich Thailändischen Marine zum 1. Oktober 2025 angekündigt. Grund dafür sind der Verschleiß und das Ende der Nutzungsdauer. Zu den Schiffen gehören die Fregatte HTMS Pinklao, die 66 Jahre im Dienst war, das Kanonenangriffs-Patrouillenschiff HTMS Phuket mit 42 Jahren Dienstzeit, der Öltanker HTMS Samui, der 78 Jahre im Einsatz war, sowie der Bojenleger HTMS Suriya, der 46 Jahre diente.







Darüber hinaus werden fünf Fluss-Patrouillenboote – L.14, L.110, L.111, L.136 und L.144 – ausgemustert, von denen einige mehr als fünf Jahrzehnte im Einsatz standen.

Die Königlich Thailändische Marine würdigte die Schiffe für ihre langjährige Rolle beim Schutz der maritimen Souveränität und nationaler Interessen und bezeichnete die Außerdienststellungen als Abschluss eines historischen Kapitels in der Marinegeschichte.



































