Touristin nach Sturz aus Hotelgebäude in Pattaya schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Eine ausländische Touristin ist in den frühen Morgenstunden des 15. März nach einem Sturz aus einem Hotelgebäude in Pattaya schwer verletzt worden.

Gegen 4:06 Uhr erhielt das Rettungszentrum der Sawang Boriboon Rescue Foundation einen Notruf über eine Person, die von einem Gebäude in der Soi Bongkot 8 in Süd-Pattaya gestürzt sei. Rettungskräfte sowie Beamte der Pattaya City Police Station eilten daraufhin zum Einsatzort.

Neben Büschen am Fuß des achtstöckigen Gebäudes fanden die Helfer eine ausländische Frau im geschätzten Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie soll aus dem Gebäude gestürzt sein und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach Angaben der Einsatzkräfte war zudem deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar.

Da die Verletzte zwischen dichtem Buschwerk lag, hatten die Rettungskräfte zunächst Schwierigkeiten, sie zu erreichen. Nach der Erstversorgung wurde sie umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Hotels berichtete der Polizei, er habe ein lautes Geräusch gehört, das wie der Aufprall eines schweren Gegenstands in den Büschen geklungen habe. Als er nachsah, entdeckte er die Frau, die um Hilfe rief, und verständigte sofort die Rettungsdienste.







Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau möglicherweise aus dem vierten Stock des Gebäudes gestürzt ist. Alkohol könnte eine Rolle gespielt haben, da die Touristin laut Angaben der Beamten desorientiert wirkte und den Vorfall zunächst nicht klar schildern konnte.

Die Polizei wertet derzeit Aufnahmen der Überwachungskameras des Hotels aus, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.



































