Städtische Beamte helfen betrunkenem Touristen auf Banktreppe in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Städtische Ordnungskräfte in Pattaya haben einem stark alkoholisierten ausländischen Touristen geholfen, der am 15. März schlafend auf den Stufen einer Filiale der Bangkok Bank an der Pattaya Second Road aufgefunden wurde.

Die Beamten wurden aufmerksam, nachdem sie den Mann auf der Treppe liegen sahen – eine Situation, die sowohl für seine persönliche Sicherheit als auch für seine Wertsachen ein Risiko darstellte.

Die Ordnungskräfte weckten den Touristen und erkundigten sich nach seiner Unterkunft. Anschließend begleiteten sie ihn zurück zu seinem Hotel, um sicherzustellen, dass er wohlbehalten ankommt.

Nach Angaben der Behörden wurde die Hilfeleistung geleistet, um den Besucher in seinem verletzlichen Zustand zu schützen und mögliche Gefahren zu vermeiden.



































