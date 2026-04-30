Bolt-Fahrer in Pattaya soll „wegschauen“ – unangenehme Situation nach Fahrtbeginn in Süd-Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine Fahrt über einen Fahrdienst in Pattaya hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, nachdem ein Fahrer von einer unangenehmen Begegnung mit einem Paar im Fahrzeug berichtete.

Der 23-jährige Fahrer, bekannt als Herr Bew, erklärte, dass sich der Vorfall am Morgen des 29. April in der Gegend Soi Marine in Süd-Pattaya ereignete. Er habe einen ausländischen Mann und eine thailändische Frau für eine kurze Fahrt zu einer Wohnanlage aufgenommen.





Bereits wenige Minuten nach Fahrtbeginn sei die Situation unangenehm geworden, als das Paar im Rücksitzbereich begann, sich sehr vertraut zu verhalten. Der Fahrer bat nach eigenen Angaben höflich darum, dies zu unterlassen, da es im Fahrzeug unangebracht sei.

Kurz darauf habe sich das Verhalten jedoch fortgesetzt. Der männliche Fahrgast habe den Fahrer schließlich aufgefordert, „einfach wegzuschauen“, wodurch dieser sich in einer schwierigen Lage befand, während er sich gleichzeitig auf den Verkehr konzentrieren musste.

Aus Unsicherheit zeichnete der Fahrer einen Teil des Vorfalls auf. Er berichtete, dass das Paar keinerlei Verlegenheit zeigte und sich bis zur Ankunft am Zielort weiterhin entsprechend verhielt, bevor es das Fahrzeug normal verließ.

Herr Bew erklärte, er habe zunächst gezögert, das Video zu veröffentlichen, sich jedoch letztlich dazu entschieden, um auf unerwartete Situationen aufmerksam zu machen, mit denen Fahrer konfrontiert werden können. Er appellierte an Fahrgäste, sich in gemeinsam genutzten Räumen respektvoll und angemessen zu verhalten.

Der Vorfall löste im Internet zahlreiche Reaktionen aus. Einige Nutzer empfanden die Situation als unangenehm oder befremdlich, während andere betonten, dass persönliche Nähe in öffentlichen oder geteilten Räumen Grenzen haben sollte.

















































