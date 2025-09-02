Touristen schockiert, als Luxus-BMW Frau auf Gehweg am Pattaya Beach erfasst

PATTAYA, Thailand – Für viele Besucher ist Pattaya der ideale Ort, um am Strand zu spazieren, das Nachtleben zu genießen oder die Straßenmärkte zu erkunden. Doch unter den hellen Lichtern und der festlichen Atmosphäre der Stadt verbirgt sich ein wachsendes Sicherheitsproblem: Schon das Gehen auf den Gehwegen entlang der Beach Road kann riskant sein.



Ereignisse wie der jüngste BMW-Unfall, bei dem ein Luxusauto von der Straße abkam und eine Fußgängerin erfasste, verdeutlichen die alarmierende Realität. Die Frau verletzte sich am linken Bein und wurde umgehend von Rettungskräften der Sawang Boriboon ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Fahrer fest und ermittelt, um rechtliche Schritte einzuleiten.







Fußgänger – sowohl Touristen als auch Einheimische – sind häufig gefährdet durch Raserei, rücksichtslose Fahrweise und unzureichend durchgesetzte Verkehrsregeln. Gehwege, die eigentlich sichere Zufluchtsorte sein sollten, werden oft von illegal geparkten Autos, Motorrädern und Straßenhändlern blockiert, sodass Menschen gezwungen sind, sich in unmittelbare Nähe des schnell fahrenden Verkehrs zu begeben.

Einheimische und Langzeitbesucher kritisieren seit langem die selektive Durchsetzung der Straßenverkehrsgesetze in Pattaya. Luxusfahrzeuge und zahlungskräftige Touristen scheinen oft nahezu ungestraft zu agieren, während normale Fahrer streng kontrolliert werden. Alkoholbedingtes Fahren, das Überfahren roter Ampeln und Geschwindigkeitsüberschreitungen sind wiederkehrende Probleme, doch Polizeieinsätze erfolgen meist erst nach Vorfällen statt präventiv.



Dieses Vorgehen gefährdet nicht nur Fußgänger, sondern untergräbt auch Pattayas Image als sicheres Reiseziel. Familien, ältere Besucher und internationale Touristen müssen chaotische Straßen navigieren, auf denen das Überqueren der Beach Road genauso riskant sein kann wie Motorradfahren ohne Helm.

Sicherheitsexperten betonen, dass echter Schutz nur durch konsequente Gesetzesdurchsetzung, ordnungsgemäße Gehweggestaltung und Aufklärungskampagnen erreicht werden kann. Bis dahin bleibt das Gehen entlang der Pattaya Beach Road mit einem erheblichen Risiko verbunden – eines, das viele Touristen in einer Stadt, die als lebhafter, einladender Küstenort vermarktet wird, nicht erwarten.



































