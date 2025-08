Together We Share – Pattaya unterstützt landesweite Hilfsaktion für Kriegsopfer

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya beteiligt sich aktiv an einer landesweiten Spendenkampagne, um Menschen in Kriegsgebieten zu helfen. Mitarbeitende der Stadt sind unter anderem am Spendenpunkt nahe der X‑Site Area an der Third Road im Einsatz, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Sammlung zu gewährleisten.

Unter dem Motto „Wenn Thailand zusammensteht, muss niemand alleine durch die Krise gehen“ möchte die Aktion ein Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen. Sie soll zeigen, dass Thailand selbst in schwierigen Zeiten ein Land voller Wärme, Anteilnahme und Solidarität bleibt. Die Botschaft ist klar: „Thais lassen niemanden zurück.“







Spendenzeitraum: 25. Juli bis 5. August

Spendenpunkte und Öffnungszeiten:

Strandpromenade Pattaya, gegenüber der Polizeistation

08:30 – 16:30 Uhr Vor Wat Chai Mongkol, gegenüber dem Markt in Süd-Pattaya

08:30 – 16:30 Uhr Sawang Boriboon Thammasathan Foundation, Naklua

Rund um die Uhr geöffnet Terminal 21 Pattaya (genaue Zeiten nicht angegeben)

Benötigte Spenden:

Geldspenden (Hinweis: Keine Überweisungen, nur Barspenden)

Grundnahrungsmittel wie Reis und Trockenwaren, Medikamente, Damenbinden, Zahnbürsten, Zahnpasta

Trinkwasser (Großspenden bitte direkt an die Sawang Boriboon Foundation liefern)

Kleiderspenden werden nicht entgegengenommen.

Die Stadt ruft Bürger und Besucher gleichermaßen auf, Teil dieser Hilfsaktion zu werden und gemeinsam ein starkes Zeichen der Nächstenliebe zu setzen.