Pattayas Bürgermeister prüft neuen Boots-Anleger für ältere Touristen

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet will prüfen lassen, ob entlang des Pattaya Beach ein zusätzlicher Boots‑Anleger eingerichtet werden kann, um insbesondere älteren Touristen und Familien mit Kindern den Zugang zu erleichtern. Anlass ist ein offizielles Gesuch der Pattaya Local Boat Association.

Die Betreiber äußerten Bedenken gegenüber den aktuellen Zonenregelungen, die seit dem 1. November 2024 im Rahmen des „Pattaya Model“ gelten. Diese erlauben Schnellbooten das An- und Ablegen ausschließlich an drei festgelegten Punkten: Nord‑, Zentral‑ und Süd‑Pattaya Beach. Ziel ist mehr Sicherheit für Badegäste und ein geordnetes Strandleben.







Die Bootsbetreiber berichten jedoch von negativen Folgen: Gerade Gäste mit eingeschränkter Mobilität müssten nun deutlich längere Wege zurücklegen, was sie abschrecke. Das erschwere zudem das Ein‑ und Aussteigen älterer Urlauber und kleiner Kinder, wodurch die Zahl der täglichen Fahrten sinke – mit direkten Einnahmeverlusten für die Branche.

Die vorgeschlagene Lösung ist eine vierte offizielle Zone zwischen Soi 10 und Soi 13. Diese könnte laut Verband eine bessere Balance zwischen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Barrierefreiheit schaffen.



Bürgermeister Poramet zeigte Verständnis für die Sorgen der Bootsbetreiber, wies jedoch darauf hin, dass die Stadtverwaltung nicht allein über Seezonen entscheiden kann; zuständig seien das Marine Department sowie das Department of Marine and Coastal Resources.

Gleichwohl kündigte er an, die Machbarkeit eines Pilotprojekts für den neuen Anleger prüfen zu lassen. Stadtbeamte sollen den Standort bewerten und anschließend gemeinsam mit dem regionalen Marinebüro eine Genehmigung beantragen – möglichst rechtzeitig zur kommenden Hochsaison.



„Diese Lösung würde nicht nur älteren Touristen und Familien den Zugang erleichtern, sondern auch die Sicherheit verbessern und Pattayas Image als Reiseziel stärken“, betonte Bürgermeister Poramet.

Kommt die Genehmigung, könnte der zusätzliche Anleger die Flexibilität der Bootsbetreiber erhöhen und zugleich den Tourismus an den zentralen Strandabschnitten von Pattaya neu beleben.