Tiffany’s Weltpremiere: Nach 50 Jahren glänzt „Crystallize a Dream“ in einer neuen Dimension

PATTAYA, Thailand – Es war ein Abend voller Glanz, Geschichte und Hoffnung. Am 5. Juli feierte Tiffany’s Theatre in Pattaya die glanzvolle Weltpremiere von Crystallize a Dream – einer komplett neuen Produktion, die eine der weltweit berühmtesten Transgender-Cabaret-Shows mutig neu erfindet. Nach fünf Jahrzehnten beweist Tiffany’s: Wahre Legenden ruhen sich nicht aus – sie entwickeln sich weiter.

Gegründet 1974 vom verstorbenen Senator Sutham Phanthusak, begann Tiffany’s Show als bescheidene Darbietung von neun Künstlern in einem kleinen Theater. Dass daraus ein globales Kultursymbol werden sollte, das Pattayas Ruf nachhaltig prägte, war damals kaum vorstellbar.







Senator Suthams Einfluss reichte weit über die Bühne hinaus – er prägte Pattayas Gastgewerbe mit Projekten wie dem Woodlands Hotel und mehreren renommierten Restaurants. Doch was ihn besonders auszeichnete, war seine Liebe zu Pattaya und seinen Menschen. „Mein Vater glaubte immer daran, dass unkonventionelles Denken neue Wege eröffnet“, sagte Alisa Phanthusak Kunpalin, Geschäftsführerin von Tiffany’s Show. „Er kämpfte für Akzeptanz – und gab seine Vision nie auf.“

Heute führen seine Witwe Orawan und die drei Töchter Darin, Alisa und Varassaya die PTS Holding mit derselben Mischung aus Innovation und Mitgefühl – selbst in Krisenzeiten. „Während der Pandemie war alles schwer“, so Alisa. „Aber wir haben unsere Mitarbeiter unterstützt, wie mein Vater es gewollt hätte.“

Mit Crystallize a Dream präsentiert Tiffany’s die erste vollständige Neugestaltung der Show seit 50 Jahren – ein mutiger Schritt. Das 75-minütige Programm besteht aus neun lebendigen Akten, darunter Pattaya, To Dream, Butterfly Ball, Diverse-City, Fashionista, The Queen und Crystallised. Internationale Kreativteams – unter anderem aus Lausanne – entwickelten ein Bühnenspektakel mit LED-Installationen, neuer Musik und dynamischer Choreografie.

„Es geht nicht nur um Kostüme und Tanz“, erklärt Alisa. „Unsere Bühne ist ein Ort, an dem Träume wahr werden. Die Show zeigt die vielen Facetten menschlicher Erfahrungen – wie ein Kristall.“



Inspiriert von Tiffany’s Leitmotiv Open Beyond the Eye ermutigt das neue Konzept das Publikum, Schönheit und Vielfalt jenseits des Äußeren zu erkennen. Dr. Darin Phanthusak, Vizepräsidentin von PTS Holding, fasst die Philosophie so zusammen: „Wahre Schönheit liegt jenseits des Sichtbaren – sie lebt durch Bewegung, innere Stärke und authentischen Selbstausdruck.“

Die kreative Transformation wurde über zwei Jahre vorbereitet – während der reguläre Spielbetrieb weiterlief. In nur drei Wochen wurde das Theater geschlossen, die Bühne umgebaut, Technik installiert und das neue Programm einstudiert – ein logistischer Kraftakt, geleitet von Show Director Sakdipat Sangsuriyong, der seit 2003 Teil von Tiffany’s ist. „Das war die größte Herausforderung meiner Karriere“, sagte er.





Doch das emotionale Herzstück bleiben die Künstlerinnen. Hinter der Bühne herrschte Aufregung und Nostalgie. Suphap Saengkhamchoo, liebevoll „Mae Ood“ genannt und die erste Tiffany’s-Showgirl, die vor 50 Jahren auftrat, gestand: „Ich bin genauso aufgeregt wie an meinem ersten Tag. Natürlich haben wir Angst – aber es ist eine wunderschöne Reise nach vorn.“

Veteranin Pop Tiffany’s, seit 24 Jahren dabei, betonte: „Es geht nicht mehr nur um Glamour – wir müssen die Botschaft und das Herz jeder Szene zeigen.“ Für Cait Tiffany’s, die Jüngste mit 23 Jahren, ist die neue Show ein Traum: „Das ist meine Bühne, auf der ich ganz ich selbst sein kann.“







Kreativberaterin war Araya Indra, bekannt als Art Araya – eine gefeierte Drag-Künstlerin und Stylistin. „Wir haben Tiffany’s Erbe nicht gelöscht – wir haben es aufgewühlt, um es für junge, digitale Generationen neu erlebbar zu machen.“

Crystallize a Dream bietet weit mehr als visuelle Pracht. In Diverse-City wird Rock’n’Roll zur Hymne der Freiheit, in Fashionista wird Mode zur Erzählung über Identität. Der letzte Akt, Crystallised, verkündet selbstbewusst: „I’m Not Afraid to Shine.“

Die Premiere zog prominente Gäste aus ganz Thailand an, darunter Dr. Nahathai Thewphaingarm, Vizeministerin im Büro des Premierministers, sowie der österreichische Botschafter Wilhelm M. Donko und seine Gattin – deren Anwesenheit die Phanthusak-Familie besonders wertschätzte.

Den Abschluss des Abends bildete eine ausgelassene After-Party im hauseigenen Restaurant Thai Marché – eine stilvolle Feier von fünf Jahrzehnten Kreativität, Mut und Wandel.

Tiffany’s Show wird ab sofort täglich dreimal aufgeführt: um 18.00, 19.30 und 21.30 Uhr. Tickets unter: www.tiffany-show.co.th