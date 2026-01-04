Tief hängendes Internetkabel verletzt jugendlichen Motorradfahrer in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung eilten am 2. Januar gegen 22 Uhr zu einem Unfall auf der Sukhumvit–Pattaya Soi 15 in Ost-Pattaya. Ein 14-jähriger Junge war dort mit seinem Motorrad verunglückt, nachdem sich sein Hals in einem tief hängenden Internetkabel verfangen hatte.

Der Jugendliche war auf dem Heimweg, als das lose Kabel ihn erfasste und vom Motorrad riss. Das führerlose Fahrzeug prallte anschließend gegen ein nahegelegenes Gai-Yang-Hatyai-Grillhähnchen-Geschäft und verursachte erhebliche Schäden an der Ladenfront. Die Rettungskräfte leisteten vor Ort Erste Hilfe und brachten den Verletzten anschließend ins Pattaya Bhattakum Hospital. Er erlitt Verletzungen im Halsbereich sowie leichte Abschürfungen. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.







Anwohner berichteten, dass in dem Gebiet bereits mehrfach Unfälle durch tief hängende Versorgungs- und Internetkabel verursacht worden seien, bislang jedoch kaum Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr ergriffen wurden. Augenzeugen und Gemeindemitglieder fordern die zuständigen Behörden eindringlich auf, die Leitungen zu überprüfen und ordnungsgemäß zu sichern, um weitere Unfälle zu verhindern und die Sicherheit von Einheimischen und Touristen zu gewährleisten.

„Eine der Leitungen hing lose und ungesichert herunter und stellte eine ernsthafte Gefahr dar. Die Behörden müssen das sofort beheben. Pattaya ist eine Touristenstadt, Sicherheit sollte oberste Priorität haben. Wir hoffen, dass sich der Junge schnell erholt“, sagte ein Anwohner.



































