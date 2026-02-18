Heißes Wetter in Pattaya mit vereinzelten Gewittern – ruhige See bleibt bestehen

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department meldet für Pattaya und Teile der Ostregion Thailands weiterhin überwiegend heißes Wetter. In den kommenden 24 Stunden wird neben leichtem Morgennebel auch mit vereinzelten Gewittern in etwa 20 Prozent der Region gerechnet.







Die Wetterlage steht im Zusammenhang mit einem sich abschwächenden Hochdruckgebiet über Nord- und Nordostthailand, während südöstliche Winde feuchte Luft vom Golf von Thailand in die östlichen und zentralen Landesteile transportieren. Dadurch können sich insbesondere am Nachmittag und Abend lokal begrenzte Regenschauer und Gewitter entwickeln.

In Pattaya und den Küstengebieten der Provinz Chonburi werden nächtliche Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad Celsius erwartet, während die Tageshöchstwerte auf 32 bis 37 Grad steigen können. Die Bedingungen auf See bleiben insgesamt günstig: Die Wellenhöhe liegt küstennah unter einem Meter und nimmt weiter draußen sowie in Gewittergebieten leicht zu.

Die Behörden raten Einwohnern und Touristen, bei Aktivitäten im Freien aufmerksam zu bleiben, auf kurzfristige Wetteränderungen zu achten und insbesondere bei morgendlichem Dunst vorsichtig zu reisen. Strandbesucher und Betreiber von Booten werden zudem gebeten, während möglicher Gewitterphasen erhöhte Vorsicht walten zu lassen, auch wenn die allgemeinen Bedingungen weiterhin für die meisten touristischen und maritimen Aktivitäten geeignet sind.



































