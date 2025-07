The Riviera Malibu sichert sich 450 Millionen Baht Kredit von SCB – ein Zeichen für Markenstärke und Investorenvertrauen

PATTAYA, Thailand – Mit visionärem Anspruch und konsequentem Bekenntnis zu Qualität verkündet die Riviera Group stolz ihr neuestes Projekt: The Riviera Malibu Residences, den sechsten Meilenstein in ihrem preisgekrönten Portfolio und ein weiteres Kapitel in Pattayas Entwicklung zur Luxus-Hochhausdestination.

Gestützt auf einen Baukredit in Höhe von 450 Millionen Baht von der Siam Commercial Bank PCL. spiegelt das Projekt das Vertrauen der Investoren und die anhaltende Stärke der Marke Riviera wider. „Wir sind stolz, dass uns eine führende Bank begleitet, die unsere Vision teilt“, so Winston Gale, CEO der Riviera Group. „Diese Partnerschaft bestätigt die Glaubwürdigkeit unserer Entwicklungsstrategie und unseren Erfolg im gehobenen Immobiliensegment.“







Ein neues Konzept aus einer Herausforderung geboren

Geplant ist ein eleganter 31-stöckiger Wohnturm in der ruhigen und gefragten Soi 5, Pratumnak. Ursprünglich als Hotel-Wohnhybrid entworfen, wandelte sich das Konzept durch eine schnelle politische Anpassung zu einem reinen Wohnprojekt. „Wir haben den Glanz des ursprünglichen Hotelkonzepts beibehalten und in ein ganzheitliches Wohnerlebnis übertragen“, erklärt Winston. „Dadurch ist etwas Einzigartiges entstanden – mehr als ein typisches Condo, sondern ein Lifestyle-Angebot.“

Die Baugenehmigung liegt bereits vor, aktuell ist das Gebäude bis zur 28. Etage gewachsen. Die Fertigstellung ist für Dezember 2026 geplant.

Große Nachfrage, limitierte Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart der ersten Phase war ein voller Erfolg – innerhalb eines Wochenendes waren alle Einheiten reserviert. In Phase 2 entstehen nun statt geplanter Hotelzimmer luxuriöse Eigentumswohnungen, darunter:

Sky Pool Residences (3–4 Schlafzimmer)

Duplex-Wohnungen (2–3 Schlafzimmer)

Premium-2-Schlafzimmer-Einheiten mit Meerblick

Die oberen Etagen bieten ultra-exklusive Ausstattungen, während auch die unteren Stockwerke den typischen Riviera-Standard wahren – und das zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Luxus trifft Lifestyle

The Riviera Malibu vereint Hollywood-inspirierte Eleganz mit zeitgenössischem thailändischen Design. Zu den Highlights zählen:

Sky Gardens & Sky Home Pools

Private Pools und Gärten in ausgewählten Einheiten

Atemberaubende Ausblicke auf Meer und Skyline

Inhouse-Management durch die erfahrene Riviera Group, bekannt von Projekten wie Riviera Jomtien, Monaco und Ocean Drive





Jetzt investieren

Mit nur wenigen noch verfügbaren Einheiten ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Teil von Pattayas spannendster Luxusentwicklung zu werden.

Kontakt: 087-499-6551 | 098-989-1324 | 092-299-6569

Line ID: @RivieraGroup www.therivieramalibu.com

Leben Sie stilvoll. Investieren Sie klug. Werden Sie Teil des Riviera-Erbes.