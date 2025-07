Regenfront zieht über Pattaya: Wetteramt warnt vor Starkregen und unruhiger See vom 11.–13. Juli

PATTAYA, Thailand – Zwischen dem 11. und 13. Juli dürfte Pattaya einige nasse Tage erleben, denn das thailändische Meteorologische Amt warnt vor verbreiteten Regenfällen im ganzen Land. Grund dafür sind ein sich verstärkender Südwestmonsun und ein Tiefdruckgebiet, das aktuell über Nordvietnam zieht.

Am stärksten betroffen sind laut Prognose sechs Risikoprovinzen: Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Chanthaburi und Trat. Doch auch in Pattaya und der Küstenregion Chonburi wird mit zeitweise kräftigem Regen und möglichen lokalen Überschwemmungen gerechnet. Der anhaltende Monsun bringt Feuchtigkeit vom Andamanensee und dem Golf von Thailand in die östlichen Landesteile.







Behörden warnen, dass heftige Regenfälle Sturzfluten oder Hangabgänge auslösen könnten, besonders in Senken und Hanglagen. Auch auf See wird das Wetter rauer: Im nördlichen Andamanensee werden Wellenhöhen von bis zu zwei Metern erwartet, bei Gewittern auch mehr. Im oberen Golf von Thailand, inklusive der Gewässer nahe Pattaya, sind Wellen zwischen einem und zwei Metern möglich. Bootsführer und Fischer sollten deshalb vorsichtig sein und sturmgefährdete Zonen meiden.

Auslöser des Wetterumschwungs ist eine Monsunrinne, die derzeit über Myanmar, Nordthailand, Teile Nordostthailands und Nordvietnam verläuft. Dort befindet sich aktuell ein Tiefdruckgebiet, das entlang dieser Linie wandert und bis zum 13. Juli für anhaltend kräftige Niederschläge sorgen dürfte.

Zwar gehört Pattaya nicht zu den direkt als hochwassergefährdet eingestuften Provinzen, dennoch sollten Touristen und Bewohner ihre Aktivitäten und Reisen in den kommenden Tagen mit Bedacht planen. Besonders Straßen mit schlechter Entwässerung und küstennahe Bereiche könnten vorübergehend überflutet sein.